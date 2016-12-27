Когда к нам приедет Эменике?
До Нового года осталось всего несколько дней, и российский трансферный рынок пытается успеть сделать сегодня то, что уже поздно будет завтра. «СЭ» представляет обзор главных слухов и их шансов на то, чтобы стать реальностью.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЭМЕНИКЕ ЛЕТИТ В «СПАРТАК» УЖЕ ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ
Эта история превратилась в сериал, и чем дальше, тем меньше всех интересует. Вчера не было таких турецких спортивных СМИ, которые бы не сообщили о том, что Эммануэл Эменике договорился со «Спартаком».
Как утверждает Yeni Safak, 29-летний форвард «Фенербахче» в январе присоединится к московскому клубу на правах бесплатной аренды до конца сезона, однако
Напомним, ранее Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, забил 24 гола и сделал 8 голевых передач в 51 встрече. Впрочем, по информации «СЭ»,
МОЛЛО ИНТЕРЕСЕН «ЗЕНИТУ»
По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает полузащитника «Крыльев» Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в
— Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, — так отреагировал на звонок корреспондента «СЭ» глава совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин. — Многие клубы в разное время интересовались Молло. Но до конкретики — когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог — дело не доходило.
Как стало известно «СЭ», у Молло большие шансы покинуть самарский клуб. К французу большой интерес на рынке — и в России, и в Турции. К слову, в опросе «СЭ» на звание лучшего игрока года главный тренер питерцев Мирча Луческу поставил Молло на пятое место.
РОББЕНУ НАМЕКНУЛИ НА «ЗЕНИТ»
Совершенно удивительная история — Itasportpress вчера сообщил о том, что «Зенит» рассматривает возможность покупки 32-летнего полузащитника «Баварии» и сборной Голландии Арьена Роббена. Контракт футболиста истекает летом 2017 года, а портал transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро. Сообщается, что немецкий клуб готов отпустить футболиста за 10 миллионов евро. Ранее исполнительный директор немецкого клуба
Как бы то ни было, новость чудесная — мало того, что игрок сильнейший, так еще и покупать 32-летнего футболиста «Зенит» якобы решил за 10 миллионов евро — это при полугоде оставшегося у него контракта с клубом. Ноль целых ноль десятых процента шансов на трансфер.
НАВАС: «ОСАСУНА» ИЛИ «РОСТОВ»?
Diario de Navarra утверждает, что 36-летний защитник «Ростова» Сесар Навас намерен покинуть команду. По данным источника, лидер обороны
По информации Transfermarkt, контракт испанского футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2017 года. В октябре, напомним, у ветерана родилась дочь. Не исключено, что желание футболиста продиктовано пополнением в семье.
По информации «СЭ», Навас, с большой долей вероятности, останется в «Ростове» как минимум до конца чемпионата России.
БЕРИША: ИЗ «АНЖИ» В «ТЕРЕК»
Слух, который станет реальностью о конца текущего года. Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша в ближайшие дни перейдет в «Терек», информирует
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter