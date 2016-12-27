Когда к нам приедет Эменике?

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ЭМЕНИКЕ ЛЕТИТ В «СПАРТАК» УЖЕ ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ

Эта история превратилась в сериал, и чем дальше, тем меньше всех интересует. Вчера не было таких турецких спортивных СМИ, которые бы не сообщили о том, что Эммануэл Эменике договорился со «Спартаком».

Как утверждает Yeni Safak, 29-летний форвард «Фенербахче» в январе присоединится к московскому клубу на правах бесплатной аренды до конца сезона, однако красно-белые будут полностью выплачивать зарплату футболиста. Кроме того, у «Спартака» будет право выкупить контракт игрока летом. В текущем сезоне Эменике сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. Однако около недели назад нигериец был отчислен из первой команды — по сути, игрок выставлен на трансфер.

Напомним, ранее Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, забил 24 гола и сделал 8 голевых передач в 51 встрече. Впрочем, по информации «СЭ», красно-белые пока не предлагали арендный контракт форварду. При этом не факт, что красно-белые станут рассматривать усиление атаки за счет нигерийца и в будущем — приоритетной целью лидера чемпионата России на позиции центрфорварда остается 29-летний бразилец Луиз Адриану, правами на которого владеет «Милан».

МОЛЛО ИНТЕРЕСЕН «ЗЕНИТУ»

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает полузащитника «Крыльев» Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в премьер-лиге, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Сумма трансфера игрока может составить три миллиона евро.

— Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, — так отреагировал на звонок корреспондента «СЭ» глава совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин. — Многие клубы в разное время интересовались Молло. Но до конкретики — когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог — дело не доходило.

Как стало известно «СЭ», у Молло большие шансы покинуть самарский клуб. К французу большой интерес на рынке — и в России, и в Турции. К слову, в опросе «СЭ» на звание лучшего игрока года главный тренер питерцев Мирча Луческу поставил Молло на пятое место.

РОББЕНУ НАМЕКНУЛИ НА «ЗЕНИТ»

Совершенно удивительная история — Itasportpress вчера сообщил о том, что «Зенит» рассматривает возможность покупки 32-летнего полузащитника «Баварии» и сборной Голландии Арьена Роббена. Контракт футболиста истекает летом 2017 года, а портал transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро. Сообщается, что немецкий клуб готов отпустить футболиста за 10 миллионов евро. Ранее исполнительный директор немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге заявлял, что стороны готовы к переговорам по новому контракту футболиста. За «Баварию» голландец играет с 2009 года, провел за команду 233 матча, в которых забил 121 мяч и отдал 79 голевых передач.

Как бы то ни было, новость чудесная — мало того, что игрок сильнейший, так еще и покупать 32-летнего футболиста «Зенит» якобы решил за 10 миллионов евро — это при полугоде оставшегося у него контракта с клубом. Ноль целых ноль десятых процента шансов на трансфер.

НАВАС: «ОСАСУНА» ИЛИ «РОСТОВ»?

Diario de Navarra утверждает, что 36-летний защитник «Ростова» Сесар Навас намерен покинуть команду. По данным источника, лидер обороны вице-чемпиона России уже вступил в переговоры с «Осасуной», занимающей 20-е, последнее, место в чемпионате Испании и набравшей после 16 туров лишь 7 очков. 36-летний футболист якобы уже уведомил руководство клуба о своем желании.

По информации Transfermarkt, контракт испанского футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2017 года. В октябре, напомним, у ветерана родилась дочь. Не исключено, что желание футболиста продиктовано пополнением в семье.

По информации «СЭ», Навас, с большой долей вероятности, останется в «Ростове» как минимум до конца чемпионата России.

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