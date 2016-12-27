Федор Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Респонденты должны были назвать трех лучших игроков календарного года. За каждое первое место начислялось три очка, за второе — два, за третье — одно. По правилам опроса, можно было назвать всех футболистов, выступавших в 2016 году в чемпионате России, а так же россиян, играющих за рубежом.

Смолов набрал 544 очка, опередив на 125 баллов голландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса (419). Замкнул первую тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (168). Всего респонденты упомянули в своих анкетах 61 футболиста из 16 клубов. Лидером по числу игроков, упомянутых в опросе, стал «Зенит» — 13 футболистов; второе место по данному показателю занял ЦСКА (11), третье — «Ростов» (10).

«У меня просто произошел разговор с самим собой, cамолюбие взыграло. Что, я не понимаю, что у меня есть талант? Я в “молодежке” забивал больше всех и в юношеской сборной забивал больше всех, всегда и везде был на виду, — сказал 26-летний Смолов в интервью еженедельнику. — А при переходе во взрослый футбол все не шло у меня и не шло, и я решил в первую очередь сам себе доказать, что способен на многое на самом деле».

Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2015/16, в 29 матчах забив 20 мячей. При этом непосредственно в 2016 году в первенстве-2015/16 он забил 14 голов в 11 играх; также форвард является лидером в снайперской гонке чемпионата-2016/17 — 10 голов в 12 матчах. Кроме того, в активе Смолова пять мячей в шести играх Лиги Европы — 2016/17. За сборную России нападающий в 2016 году провел девять матчей, забив два гола — в частности, он участвовал в чемпионате Европы, где отличиться не сумел. Включая Кубок России, Смолов в 2016 году в общей сложности провел 42 матча и забил 31 мяч.

Еженедельник «Футбол» ежегодно определяет лучшего футболиста страны с 1964 года. Смолов стал 43-м игроком, выигравшим опрос. Чаще всех лучшим футболистом страны признавался бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин — трижды (1973, 1974, 1975).

Биография Смолова

Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. Свой первый профессиональный контракт подписал в 2006 году — с московским «Динамо», в составе которого дебютировал в 2007 году в матче против владивостокского «Луча-Энергии». Всего за «Динамо» в различных турнирах он провел 75 матчей и забил три мяча.

В 2010 году Смолов был арендован голландским «Фейенордом», в составе которого провел 11 игр и забил один гол. После этого он дважды отправлялся в аренду в махачкалинский «Анжи», за который в общей сложности забил три мяча в 41 матче. В 2014 году Смолов снова на правах аренды перешел в екатеринбургский «Урал», где он в 23 встречах отличился восемь раз.

В 2015 году форвард в качестве свободного агента перешел в «Краснодар». На данный момент он провел за команду 62 матча и забил 39 мячей. В составе сборной России дебютировал 14 ноября 2012 года в игре против сборной США и сразу отметился забитым мячом, но на 11-й минуте получил травму и был заменен. За сборную России Смолов сыграл в 19 матчах и забил шесть голов.

Как голосовали журналисты ТАСС

Владислав Уткин — Артем Дзюба, Федор Смолов, Сослан Джанаев;.

Максим Алланазаров — Тимофей Калачев, Квинси Промес, Федор Смолов;.

Илья Андреев — Федор Смолов. Игорь Акинфеев, Сослан Джанаев;.

Павел Гуревич — Марио Фернандес, Федор Смолов, Квинси Промес;.

Андрей Карташов — Квинси Промес, Федор Смолов, Халк;.

Олег Кошелев — Федор Смолов, Квинси Промес, Кристиан Нобоа;.

Дильшад Ломовских — Федор Смолов, Квинси Промес, Роман Еременко;.

Елена Полякова — Федор Смолов, Понтус Вернблум, Игорь Акинфеев;.

Денис Розов — Квинси Промес, Федор Смолов, Артем Дзюба;.

Антон Рассказов — Федор Смолов, Александр Самедов, Марио Фернандес;.

Евгений Трушин — Халк, Квинси Промес, Ахмед Муса;.

Рустам Шарафутдинов — Федор Смолов, Артем Дзюба, Квинси Промес.