ФК «Уфа» объявит имя нового главного тренера 30 декабря

Место главного тренера «Уфы» стало вакантным после того, как этот пост покинул Виктор Гончаренко, который перешел в ЦСКА. Главным претендентом на этоу должность, по информации СМИ, является входящий в тренерский штаб «Зенита» Сергей Семак.

«Нового тренера объявим 30 декабря. Тогда же будет вся информация», — сказал Газизов.

«Уфа» занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков.