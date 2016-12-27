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27 декабря 2016, 12:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Уфа» объявит имя нового главного тренера 30 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» объявит имя нового главного тренера команды в пятницу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Место главного тренера «Уфы» стало вакантным после того, как этот пост покинул Виктор Гончаренко, который перешел в ЦСКА. Главным претендентом на этоу должность, по информации СМИ, является входящий в тренерский штаб «Зенита» Сергей Семак.

«Нового тренера объявим 30 декабря. Тогда же будет вся информация», — сказал Газизов.

«Уфа» занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков.

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