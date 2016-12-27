Тренер Валерий Петраков не изъявлял желания уйти из «Томи»
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный тренер футбольного клуба «Томь» Валерий Петраков не говорил о том, что хочет покинуть команду. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.
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«Томь» не выплачивает зарплату футболистам с начала сезона. В четверг гендиректор клуба Руслан Киселев сообщил ТАСС, что «Томь» начнет процесс погашения задолженностей после Нового года.
«Петраков не изъявлял желания уйти из команды. Сейчас он находится в отпуске. Насколько я знаю, он очень хочет встретиться с главой Томской области (Сергеем Жвачкиным). После этой встречи все может измениться», — сказал Кудряшов.
Также спортивный директор команды рассказал о текущей ситуации в клубе.
«Всем игрокам было предложено расторгнуть контракт с клубом. Что касается Кирилла Комбарова и Кирилла Погребняка, то не могу ничего сказать об их возможном уходе. Пока они игроки «Томи», — сказал спортивный директор.
На текущий момент контакт с клубом разорвали Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньки, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, а вратарь Антон Коченков вернулся в «Локомотив». После 17 туров чемпионата России «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.
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