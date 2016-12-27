Тренер Валерий Петраков не изъявлял желания уйти из «Томи»

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«Томь» не выплачивает зарплату футболистам с начала сезона. В четверг гендиректор клуба Руслан Киселев сообщил ТАСС, что «Томь» начнет процесс погашения задолженностей после Нового года. Из-за тяжелой ситуации с финансированием команда может доиграть сезон дублирующим составом, а некоторые футболисты и работники «Томи» обратились в Государственную инспекцию труда в Томской области в связи с задолженностью по заработной плате. Многие игроки уже расторгли контракт с «Томью».

«Петраков не изъявлял желания уйти из команды. Сейчас он находится в отпуске. Насколько я знаю, он очень хочет встретиться с главой Томской области (Сергеем Жвачкиным). После этой встречи все может измениться», — сказал Кудряшов.

Также спортивный директор команды рассказал о текущей ситуации в клубе.

«Всем игрокам было предложено расторгнуть контракт с клубом. Что касается Кирилла Комбарова и Кирилла Погребняка, то не могу ничего сказать об их возможном уходе. Пока они игроки «Томи», — сказал спортивный директор.

На текущий момент контакт с клубом разорвали Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньки, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, а вратарь Антон Коченков вернулся в «Локомотив». После 17 туров чемпионата России «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.