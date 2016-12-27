Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28267438/
27 декабря 2016, 10:08 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

«Зенит» рассматривает полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло

Глава совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин эту информацию пока не подтверждает и не опровергает.

«Зенит» рассматривает полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно, пишет sport-express.ru.

Сумма трансфера футболиста может составить три миллиона евро.

Глава совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин эту информацию пока не подтверждает и не опровергает.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
26 декабря

На "Авиакоре" работают следователи по делу о крушении самолета под Сочи

Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Самарской сироте-инвалиду вернут незаконно проданную квартиру