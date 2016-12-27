«Зенит» рассматривает полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно, пишет sport-express. ru.

Сумма трансфера футболиста может составить три миллиона евро.

Глава совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин эту информацию пока не подтверждает и не опровергает.