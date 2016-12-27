Полтавченко: строительство "Зенит-Арены" завершено, акт ввода подпишут на днях

«Со дня на день должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию. Фактически строительные работы на стадионе завершены. У нас появился действительно уникальный как с дизайнерской, так и с функциональной точки зрения спортивный объект, не имеющий аналогов в нашей стране», — сказал Полтавченко. По его словам, уже сегодня это стадион, на котором можно играть в футбол, проводить официальные мероприятия, но для этого надо получить официальный документ.

«Дальше начнутся работы, связанные с приспособлением стадиона под требования Международной федерации футбола (ФИФА). Как только будет получен акт ввода в эксплуатацию, начнется оформление стадиона в собственность города. После этого, вступив в права собственника, город передаст стадион эксплуатирующей организации, ФК “Зенит”. С ним подписан соответствующий меморандум», — отметил губернатор. Он отметил, что представители футбольного клуба с лета этого года уже работают на стадионе, в том числе, высказывают свои пожелания и претензии. «Сейчас все затраты, включая эксплуатацию, лежат на городе. Как только мы заключим соглашение о передаче, то все траты будут переведены на ФК “Зенит”, содержать будет он. Включая закупку дополнительного оборудования, не входившего в смету на строительство», — сказал Полтавченко.

Губернатор сообщил, что в условиях соглашения будет заложена обязательная возможность проведения крупных мероприятий: фестивалей, концертов, культурных и спортивных массовых мероприятий, общегородских праздников. «Только в этом случае бюджетные затраты и все хлопоты, связанные с выкатным полем, будут оправданы. Что еще важно, мы рассматриваем вместе с клубом возможность использования подтрибунных пространств для проведения различного рода выставок, инсталляций и так далее», — отметил он.

Накануне в компании «Метрострой», являющейся генеральным подрядчиком по достройке стадиона, заявили, что выполнили основные строительные работы по двум основным контрактам на завершение строительства и благоустройство зоны вокруг стадиона. По словам представителя компании, документы переданы заказчику и стали основанием для обращения в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. По состоянию на 23:30 мск 26 декабря информации о получении данного документа нет.

История строительства