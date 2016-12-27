Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28265764/
27 декабря 2016, 1:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Полтавченко: Строительство «Зенит-Арены» завершено, акт ввода подпишут на днях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Строительные работы на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге завершены, «со дня на день» должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию. Об этом в интервью информагентствам сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

По словам губернатора <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> на стадионе уже можно играть в футбол проводить официальные мероприятия но для этого надо получить официальный документ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Со дня на день должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию. Фактически строительные работы на стадионе завершены. У нас появился действительно уникальный как с дизайнерской, так и с функциональной точки зрения спортивный объект, не имеющий аналогов в нашей стране», — сказал Полтавченко. По его словам, уже сегодня это стадион, на котором можно играть в футбол, проводить официальные мероприятия, но для этого надо получить официальный документ.

«Дальше начнутся работы, связанные с приспособлением стадиона под требования Международной федерации футбола (ФИФА). Как только будет получен акт ввода в эксплуатацию, начнется оформление стадиона в собственность города. После этого, вступив в права собственника, город передаст стадион эксплуатирующей организации, ФК “Зенит”. С ним подписан соответствующий меморандум», — отметил губернатор. Он отметил, что представители футбольного клуба с лета этого года уже работают на стадионе, в том числе, высказывают свои пожелания и претензии. «Сейчас все затраты, включая эксплуатацию, лежат на городе. Как только мы заключим соглашение о передаче, то все траты будут переведены на ФК “Зенит”, содержать будет он. Включая закупку дополнительного оборудования, не входившего в смету на строительство», — сказал Полтавченко.

Губернатор сообщил, что в условиях соглашения будет заложена обязательная возможность проведения крупных мероприятий: фестивалей, концертов, культурных и спортивных массовых мероприятий, общегородских праздников. «Только в этом случае бюджетные затраты и все хлопоты, связанные с выкатным полем, будут оправданы. Что еще важно, мы рассматриваем вместе с клубом возможность использования подтрибунных пространств для проведения различного рода выставок, инсталляций и так далее», — отметил он.

Накануне в компании «Метрострой», являющейся генеральным подрядчиком по достройке стадиона, заявили, что выполнили основные строительные работы по двум основным контрактам на завершение строительства и благоустройство зоны вокруг стадиона. По словам представителя компании, документы переданы заказчику и стали основанием для обращения в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. По состоянию на 23:30 мск 26 декабря информации о получении данного документа нет.

История строительства

Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект неоднократно корректировался, каждый раз стоимость арены увеличивалась. В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком компанией «Инжтрансстрой-СПб» (дочерняя компания «Трансстроя»). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания «Метрострой». Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию арены планировались на 26 декабря.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Зенит» проявляет интерес к Молло

«Зенит» проявляет интерес к Молло

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно.
Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

Полтавченко: строительство "Зенит-Арены" завершено, акт ввода подпишут на днях

ФФУ предложила сборным Аргентины и Бразилии провести сборы перед ЧМ-2018 на Украине

"Локомотив" победил ЦСКА по буллитам в матче чемпионата КХЛ