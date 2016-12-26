«Джикия хотел именно в «Спартак»

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НЕСКОЛЬКО КЛУБОВ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС.

НАСТОЙЧИВЕЕ БЫЛ «СПАРТАК»

— По данным «СЭ», Джикия обойдется «Спартаку» в 150 миллионов рублей. С учетом ранее проданного в этот же клуб вратаря Селихова вы разбогатели? — вопрос исполнительному директору пермского клуба Денису Маслову.

— Скажем так, не разбогатели, но поправили финансовое положение клуба.

— Существенно?

— Прилично, да. Будь это несущественно, мы не стали бы продавать ведущих футболистов. Эти трансферы позволят «Амкару» какое-то время жить достойно клуба премьер-лиги.

— Кто дороже — Селихов или Джикия?

— Оба стоили прилично. Но суммы трансферов прописаны в договоре между клубами, и озвучивать их не планируется.

— Много ли было претендентов на Джикию? Как оцените ход переговоров со «Спартаком»?

— Действительно, несколько российских клубов проявили интерес. Настойчивее всех оказался «Спартак», мы вступили в переговоры. Кроме того, учитывалось желание футболиста, который сказал, что из всех поступивших предложений от клубов хотел бы играть именно в «Спартаке» и никакие другие, по большому счету, для себя не рассматривал. Переговоры с красно-белыми прошли комфортно.

ДЖИКИЮ И СЕЛИХОВА БРАЛИ В «АМКАР» БЕСПЛАТНО

— Был ли среди претендентов «Зенит»?

— Скажу так: официальные письма поступили от нескольких российских топ-клубов. Мы обо всех предложениях говорили футболисту, и Жора сказал, что предпочитает играть в «Спартаке». Мы пошли ему навстречу.

— С чем связана такая любовь защитника именно к «Спартаку»?

— Надо задать вопрос самому футболисту. Могу лишь говорить о своем мнении: это Москва, а футболист родился и вырос в подмосковной Балашихе, и конечно, выступать, можно сказать, дома всегда приятнее. Плюс ко всему «Спартак» — любимый, наверное, основным количеством российских болельщиков, клуб с великой историей.

— Кто следующий будет продан из «Амкара» в Москву?

— Тот, кто поверит в возможность такого шага и приложит максимум усилий, как это сделали Селихов и Джикия, чтобы использовать шанс заинтересовать топ-клубы. А мы, не изменяя себе, пойдем навстречу и сделаем так, чтобы это было выгодно в первую очередь «Амкару».

— Вы берете молодых футболистов, растите их, а затем продаете в топ-команды. В Европе таких, как «Амкар», называют клуб-ферма.

— Подобное определение не смущает, но не готов на сегодня с ним согласиться. Два молодых футболиста, которые выстрелили — это здорово. Есть еще молодые ребята, на них пока меньший спрос, но если вдруг нас удастся давать дорогу перспективным игрокам, неплохо при этом поправляя финансовое положение, нисколько не постесняюсь такого определения.

— И Джикию, и Селихова вы когда-то взяли бесплатно?

— Да.

У ЖОРЫ — ПУШКА МОЩНЕЙШАЯ

— На кого из грузинских футболистов, а Джикия считается почему-то воспитанником тамошнего футбола, похож теперь уже бывший ваш игрок?

— Во-первых, не уверен, что Джикия вообще имеет какое-то отношение к грузинскому футболу и тем более является его воспитанником. Во-вторых, если сравнивать, то отдаленно Жора напоминает Каху Каладзе. Еще раз повторю — отдаленно. Но я не помню, чтобы у Кахи был такой удар.

— У Джикии пушка страшная?

— Пушка мощнейшая. И хочется, чтобы через несколько лет говорили: «А вот этот футболист похож за знаменитого Георгия Джикию с его сумасшедшей пушкой». С удовольствием буду читать такую прессу, вспоминая о том, что мне посчастливилось работать в ФК «Амкар», где начинал свою карьеру в премьер-лиге такой футболист.

— За какую сборную он будет выступать?

— Джикия на прошлой неделе был в Грузии. Но думаю, что шансов у грузин на то, чтобы заполучить такого защитника, гораздо меньше, чем у сборной России.

— «Амкар» идет шестым в таблице и имеет шансы побороться за высокое место. Не произойдет ли теперь резкое ухудшение результатов?

— Хочу успокоить болельщиков. У нас квалифицированный тренерский штаб, и во многом именно работа Гаджи Гаджиева с помощниками привела к прогрессу игроков, и тому, что на молодежи мы заработали хорошие деньги. Кроме того, рассчитываем в межсезонье укрепиться. И в клубе есть достойная молодежь. Мы продолжим спортивную борьбу на конкурентном уровне.

— Джикия — последний трансфер на выход?

— Не стал бы так говорить. Спрос на нашу молодежь нет-нет, да и появляется.

— «Амкар» едва ли не единственный клуб, по отношению к сделкам которого в прессе фигурируют рубли в качестве платежного средства. Вы не любите валюту?

— Мы любим евро, когда они приходят к нам в клуб. И вообще — любим любые деньги, приходящие на счета «Амкара». Но мы живем в России и работаем в рублевой зоне. Все контракты заключены в рублях.