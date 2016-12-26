Воин, вернувшийся домой. 10 фактов о новичке «Спартака» Джикии
Георгий Джикия перешёл из «Амкара» в «Спартак». Знакомимся с самыми интересными фактами биографии 23-летнего новичка
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Москвич, «железнодорожник»
Хотя Джикия — грузинская фамилия, Георгий родился и вырос в Москве, а футболу с 10 до 17 лет учился в школе «Локомотива». После её окончания в 2010 году попал в состав «железнодорожников». Профессиональную карьеру начинал с
Дебют в основе — против «Спартака»!
Защитник дебютировал в российской
Защитник-перехватчик
Джикия — достаточно универсальный футболист. Гаджиев использовал его на левом фланге обороны, а в этом сезоне с переходом на схему с тремя защитниками Георгий стал в «Амкаре» одним из центральных. Согласно статистике, Джикия — лучший игрок пермской команды в нынешнем чемпионате России по перехватам мяча (3,3 перехвата, 14-е место во всей РФПЛ) и выносам (6,0 выноса, 4-е место). Для сравнения: у «Спартака» лучший по перехватам — Илья Кутепов (4,9 перехвата, 1-е место в РФПЛ), а по выносам лидируют Сальваторе Боккетти и Сердар Таски (около 3,5). «У Джикии есть качества, которые могут ему позволить выйти на более высокий уровень. Если сможет реализовать весь свой потенциал, то очень высокая вероятность, что он закрепится в сборной России», — считает Гаджиев.
Вызов от Черчесова
На самом деле Джикия уже стал кандидатом в сборную России. В ноябре главный тренер Станислав Черчесов впервые пригласил молодого защитника на сбор перед товарищескими матчами с Катаром и Румынией. Правда, в обеих встречах игрок «Амкара» остался в запасе, так что дебют в нашей национальной команде у Георгия, скорее всего, ещё впереди. «В сборную России приглашают за заслуги, за то, как ты играешь. Думаю, что я заслужил это», — прокомментировал Джикия вызов от Черчесова, оценив таким образом уровень собственной игры за «Амкар» в текущем сезоне.
Отказ сборной Грузии
Приглашение Джикии в сборную России — это ещё в
Первый гол — в Саранске
Джикия впервые забил гол в РФПЛ в апреле 2016-го в гостевой игре с «Мордовией». Георгий вывел «Амкар» вперёд на 32-й минуте после красивой многоходовой комбинации пермяков: влетел в штрафную соперника, получил пас от Павла Комолова и точно пробил с левой ноги в ближний угол. Правда, в итоге матч завершился вничью — 1:1. Зато второй его гол в домашней игре 29-го тура с «Уфой» подарил
«Локомотиву» вернул «должок»
Между тем, Джикия забивал за «Амкар» не только в чемпионате. Часто случается, что футболисты огорчают родной клуб, которому они
«Открытие Арена» приняла плохо
Свой первый выход на «Открытие Арену» в РФПЛ Джикия наверняка вспоминает с содроганием. В мартовской игре 20-го тура прошлого сезона Георгий был выпущен на замену на 60-й минуте вместо Бранко Йовичича при счёте 1:0 в пользу «Амкара». Гаджиев надеялся укрепить оборону, удержать победный результат, но пермяки пропустили в концовке два гола и потерпели поражение — 1:2. У Джикии совершенно ничего не получалось в тот день! То ли переволновался, то ли просто не попал в игру. Защитник допускал простые ошибки, потери мяча и организовал решающий пенальти в ворота «Амкара», прихватив за шею Зе Луиша. «Есть моменты, которые повлияли на результат, например мои замены — не вписались в игру Джикия и Шаваев», — констатировал Гаджиев на
Храбрый воин
Судя по фамилии, Джикия далеко пойдёт как в «Спартаке», так и в сборной России. Георгий
Вес не падает
В ноябрьском интервью для «Матч ТВ» Джикия поведал о любви к грузинской кухне и склонности к лишнему весу. «Когда раз в месяц приезжаю домой, на столе есть почти всё — мама балует. Самое любимое — хачапури
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