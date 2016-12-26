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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28265058/
26 декабря 2016, 22:26 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Локомотив» предлагает 3,5 миллиона евро за Кверквелию

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии. Пока стороны не сошлись в сумме трансфера.

Как сообщает «Матч ТВ», «Локомотив» предлагает за игрока 3,5 миллиона евро. «Рубин» при этом хочет получить за игрока 5 млн евро. По словам игрока, «Рубин» не рассматривает варианты аренды и заинтересован только в его продаже.

В текущем сезоне 24-летний Соломон Кверквелия провел один матч за «Рубин».

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