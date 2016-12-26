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26 декабря 2016, 22:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано возможный переход в «Спартак» 27 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вице-президент итальянского футбольного клуба «Милан» Адриано Галлиани проведет встречу с агентом нападающего команды Луиса Адриано Гилмаром Велозом, в ходе которой планирует обсудить возможный трансфер форварда в российский «Спартак». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Как сообщает Sky Sport Italia встреча пройдет в <nobr>Рио-де-Жанейро.</nobr> Увеличить
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Встреча пройдет во вторник в Рио-де-Жанейро. Галлиани, как отмечает издание, планирует обсудить с агентом 29-летнего игрока все детали трансфера, включая сумму выкупа контракта и количество игрового времени, которое предоставят бразильцу в новой команде.

Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договоренности с «Миланом» относительно перехода Адриано, а сумма трансфера составит €4 млн, зарплата футболиста — 4,5 млн.

Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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