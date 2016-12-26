Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано возможный переход в «Спартак» 27 декабря
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/.
Вице-президент итальянского футбольного клуба «Милан» Адриано Галлиани проведет встречу с агентом нападающего команды Луиса Адриано Гилмаром Велозом, в ходе которой планирует обсудить возможный трансфер форварда в российский «Спартак». Об этом сообщает Sky Sport Italia.
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Встреча пройдет во вторник в
Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договоренности с «Миланом» относительно перехода Адриано, а сумма трансфера составит €4 млн, зарплата футболиста — 4,5 млн.
Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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