Сергей Родионов: Место в основе «Спартака» Джикии не гарантировано
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал, что клуб давно следил за выступлениями защитника «Амкара» Георгия Джикии, который сегодня стал игроком
красно-белых.
Родионов отметил, что в услугах футболиста были заинтересованы и другие клубы чемпионата России.
— Георгий Джикия находился в поле зрения спартаковской селекционной службы довольно давно, — цитирует клубная
Не секрет, что молодой защитник своей игрой привлек внимание сразу нескольких клубов РФПЛ. И что не менее важно, оказался среди кандидатов в национальную сборную страны. Судя по всему, и на Станислава Черчесова его действия на поле произвели хорошее впечатление.
Уже успел поздравить Георгия с переходом в «Спартак» и от души пожелать ему успехов в стане
Что касается приобретений «Спартака», то мы придерживаемся трансферного плана, который был утвержден на последнем совете директоров: движемся вперед согласно заданной руководством клуба программе.
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