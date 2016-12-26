Сергей Родионов: Место в основе «Спартака» Джикии не гарантировано

Родионов отметил, что в услугах футболиста были заинтересованы и другие клубы чемпионата России.

— Георгий Джикия находился в поле зрения спартаковской селекционной службы довольно давно, — цитирует клубная пресс-служба Родионова. — Да и у главного тренера команды Массимо Карреры была возможность — и не раз — увидеть его в деле. В том числе в сравнительно недавнем матче «Спартака» против «Амкара» (1:0) на «Открытие Арене».



Не секрет, что молодой защитник своей игрой привлек внимание сразу нескольких клубов РФПЛ. И что не менее важно, оказался среди кандидатов в национальную сборную страны. Судя по всему, и на Станислава Черчесова его действия на поле произвели хорошее впечатление.



Уже успел поздравить Георгия с переходом в «Спартак» и от души пожелать ему успехов в стане красно-белых. Вместе с тем еще раз хочу подчеркнуть: в нашей команде место в стартовом составе никому не гарантировано — ни опытным футболистам, ни тем более дебютантам. Это место надо завоевать прежде всего своим профессиональным отношением к футболу, и в частности ежедневной усердной работой на тренировках. Только при этом условии Джикия сможет помочь команде решить задачу, поставленную перед ней.



Что касается приобретений «Спартака», то мы придерживаемся трансферного плана, который был утвержден на последнем совете директоров: движемся вперед согласно заданной руководством клуба программе.