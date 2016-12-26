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26 декабря 2016, 22:07 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» проявляет интерес к Молло

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно.

По информации СЭ Зенит рассматривает полузащитника Крыльев Советов <span class=error>Йоана</span> <span class=error>Молло</span> в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно. Увеличить
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В текущем сезоне 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в премьер-лиге, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В своем послужном списке Молло имеет такие команды, как «Марсель», «Монако», «Кан», «Гранада», «Нанси» и «Сент-Этьен». Сумма трансфера футболиста может составить три миллиона евро.

— Верна ли информация о том, что «Зенит» заинтересован в Молло и клубы готовят трансфер? — вопрос главе совета директоров «Крыльев» Дмитрию Шляхтину.

— Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

— Ответ предполагает, что контакты по Молло между клубами были?

— Многие клубы в разное время интересовались. Но до конкретики — когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог — дело не доходило.

— По Цаллагову такая конкретика уже есть — клубы, по информации «СЭ», уже согласовали трансфер, теперь дело за обсуждением игроком и «Зенитом» личного контракта.

— Да. Они обсуждают, скажем так, правила игры. Имею ввиду детали личного контракта. (Сергей ЕГОРОВ).

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