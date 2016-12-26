ПФК ЦСКА интересуется малийским нападающим Сидики Маига

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Наиболее предметный интерес к игроку проявляет турецкий «Галатасарай», также за игроком следит португальский «Порту».

Маига выступает на родине за клуб «Реал» из Бамако. В составе сборной Мали до 17 лет форвард ранее стал победителем Кубка Африки в данном возрасте.