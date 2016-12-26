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26 декабря 2016, 21:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ПФК ЦСКА интересуется малийским нападающим Сидики Маига

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется 17-летним малийским нападающим Сидики Маига, сообщает sporcope.com.

Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется 17-летним <span class=error>малийским</span> нападающим <span class=error>Сидики</span> <span class=error>Маига</span> сообщает sporcope.com. Увеличить
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Наиболее предметный интерес к игроку проявляет турецкий «Галатасарай», также за игроком следит португальский «Порту».

Маига выступает на родине за клуб «Реал» из Бамако. В составе сборной Мали до 17 лет форвард ранее стал победителем Кубка Африки в данном возрасте.

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