Благоустройство территории «Зенит-Арены» согласно контракту закончится 31 марта

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Контракт был заключен 20 декабря. В материалах, опубликованных на сайте, значится, что под дополнительными работами подразумевается комплексное благоустройство западной части Крестовского острова с включением зоны первичного контроля для объекта «Проектирование и строительство футбольного стадиона в Западной части Крестовского острова с разборкой существующий конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25». Дата окончания исполнения контракта — 31 марта 2017 года.

Строительство стадиона на Крестовском острове сопровождают проблемы различного характера. Так, в начале ноября стадион посетила инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА), а потом в СМИ появилась информация, что организация осталась недовольна выкатным полем на арене. Позднее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что все проблемы с полем будут решены в январе 2017 года.