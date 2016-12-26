«Агроком» не получал обращений о планируемых переговорах с «Ростовом»
В компанию «Агроком» не поступало официальных обращений о проведении переговоров, касающихся возобновления спонсирования футбольного клуба «Ростов» со стороны компании.
«Мы не можем комментировать намерения областного правительства. Пока официальных обращений на этот счёт к нам не поступало», — сообщила заместитель генерального директора по связям с общественностью компании «Агроком» Татьяна Гордина в интервью Rambler News Service.
Ранее СМИ со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова сообщили, что руководство футбольного клуба «Ростов» проведёт переговоры с главой компании «Агроком» Иваном Саввиди о возобновлении спонсорских отношений.
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