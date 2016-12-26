«Зенит-Арена» достроена, но не сдана

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Строительные работы на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге подошли к ожидаемому, всей спортивной Россией, завершению. Об этом сообщила представитель компании Екатерина Гигиняк.

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», — говорится в понедельник на ее странице в твиттере.

Как ожидается, до конца понедельника, 26 декабря, должны быть подписаны документы о приеме работы со стороны Ростехнадзора, после чего уже стадион может быть введен в эксплуатацию.

«Любая работа должны быть сдана. Исполнитель должен сдать заказчику, заказчик в свою очередь должен сдать (работу) Ростехнадзору. Эти документы сегодня в течение дня должны быть подписаны.

Строительные работы завершены — работы, которые входили в контракт, который был подписан в августе. Это не означает окончательную сдачу стадиона в эксплуатацию, это некий этап. Само открытие и церемония будут на матче открытия весной, а перед этим предстоит выполнить пусконаладку, — приводит слова Гигиняк «Р-Спорт».

Тем временем Международная федерация футбола (ФИФА) выразила уверенность в том, что долгострой будет сдан согласно всем требованиям о проведении чемпионата мира и Кубка конфедераций.

«ФИФА по-прежнему уверена, что стадион “Санкт-Петербург” будет сдан согласно требованиям о проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Тестовые матчи запланированы в 2017 году до старта Кубка конфедераций для оценки готовности инфраструктуры стадиона и операционного планирования. В рамках турнира, как и запланировано, на арене пройдут четыре матча, а также церемонии открытия и закрытия», — сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Стадион «Крестовский», также известный как «Зенит-Арена», был заложен в далеком 2007 году. Чтобы понять, насколько это было давно, можно просто вспомнить тот факт, что президентский срок председателя правительства России Дмитрия Медведева был еще впереди.

В январе 2016 года готовность «Зенит-Арены» оценивалась в 82%, а в феврале президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность в том, что стадион будет введен в эксплуатацию уже к концу года. «Такие крупные проекты сопровождаются различными вопросами, но эти проблемы неглобальные.

У нас нет оснований говорить, что Санкт-Петербург не справится с обязательствами. Нас заверили, что все будет хорошо. Уверен, стадион будет готов в этом году, — сказал спортивный функционер.

Так оно и произошло. Правда, проблем со строительством меньше не стало. Тут можно вспомнить и трещины, которые были обнаружены в стене подтрибунного помещения, и приостановку контракта с подрядчиком «Инжтрансстрой», и проблемы с раздвижной крышей.

Не обошлось, конечно, и без финансовых махинаций. Сотрудники экономической полиции Петербурга и центрального аппарата МВД в мае активно проводили обыски, связанные, по версии следствия, с мошенничеством при обустройстве художественной подсветки нового стадиона «Зенита», а гендиректор ООО «Стройэлектромонтаж-5» Василий Сливкин даже был отправлен под домашний арест на два месяца, а затем оказался в СИЗО, где находится и в настоящее время.

А в ноябре компанию ему составил бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, курировавший строительный блок правительства города. Ему предъявлено обвинение в краже 50 млн руб. А общий ущерб при строительстве арены действующий вице-губернатор города Игорь Албин оценил в 700 млн руб.

Немудрено, что стоимость стадиона вновь возросла — еще на 4,3 млрд руб.

«Мы не планировали удорожание, по максимуму старались провести импортозамещение. Но осталось много такого, чего в России не производят и что придется закупать за рубежом, а за три года цены изменились очень сильно.

Плюс сейчас изменились требования по безопасности у ФИФА и у структур, которые обеспечивают антитеррористическую безопасность. Появилась необходимость создавать дополнительные рубежи безопасности, приобретать дополнительное оборудование. Все эти работы на стадионе делаются и будут делаться в рамках соответствующих утвержденных проектов. Надеюсь, что это удорожание последнее, — цитирует ТАСС губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Надо отметить, что в качестве первоначальных сроков завершения стадиона поначалу назывался 2009 год, и дата введения арены в эксплуатацию неоднократно откладывалась. Вспоминаем, какие сроки сдачи называли официальные лица за девять лет строительства стадиона, уже ставшего одним из самых дорогих на планете.

Валентина Матвиенко. Первый матч — 2009 год

В 2007 году тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, которая и приняла принципиальное решение о строительстве арены, заявила, что «Зенит» проведет первый матч на новом стадионе уже в марте 2009 года. Тогда предполагалось, что строительство завершится еще в 2008-м, а цена проекта составляла «всего» 6,7 млрд руб.

Александр Дюков. Срок сдачи — 2010 год

В апреле 2008 года президент «Зенита» Александр Дюков сообщил, что арена не будет сдана в эксплуатацию раньше 2010 года.

«В 2009 году стадион очень вряд ли будет введен в эксплуатацию. В перспективе — может быть, в 2010 году», — расплывчато заявил функционер.

По его словам, перенос сроков был связан с тем, что на данный момент проект строительства стадиона не согласован с Главгосэкспертизой, а также с удорожанием строительства до 13−14 млрд руб.

Михаил Леонтьев. Завершение строительства — конец 2011 года

В мае 2010 года Михаил Леонтьев, генеральный директор корпорации «Трансстрой», в то время занимавшейся строительством арены, сообщил, что реальной датой окончания строительства можно назвать конец 2011 года.

«В ноябре текущего года стадион по архитектурному проекту Курокавы однозначно построен не будет, — отрезал Леонтьев. — В лучшем случае через четыре месяца, в сентябре 2010 года мы получим согласование доработанного проекта в Главгосэкспертизе. Это означает, что сроки строительства сдвигаются минимум еще на один год.

Реальной датой окончания строительства, если не будет новых вопросов у экспертов, можно назвать конец 2011 года.

Цена проекта к тому моменту составляла уже 23 млрд руб.

Александр Руденко. Срок сдачи — декабрь 2013 года

В 2011 году смета возросла до 40 млрд, а уже другой генеральный директор все того же «Трансстроя» Александр Руденко объявил, что из-за новых требований заказчика строительство остановлено и сдать объект получится не раньше декабря 2013 года.

Андрей Артеев. Срок сдачи — октябрь 2015 года

Прогноз председателя комитета по строительству Петербурга Андрея Артеева год спустя был более приближен к реальности. Он заявил, что стадион будет сдан в эксплуатацию 20 октября 2015 года.

Губернатор города Георгий Полтавченко тогда поинтересовался, насколько реально выдержать этот срок. Артеев заверил, что работы на объекте ведутся, и если не будет процедур по смене подрядчика, то при нынешних темпах строительства сроки будут соблюдены.

«Работа там идет, я проверяю», — подчеркнул Артеев.

Сергей Степашин. Срок сдачи — конец 2016 года

Осторожный председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин в 2013 году предельно расплывчато предположил, что стадион, по всей вероятности, будет сдан либо в конце 2016-го, либо в начале 2017 года. На данный момент только его прогноз еще может быть претворен в жизнь.

Марат Оганесян. Срок сдачи — май 2016 года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян оказался единственным спикером в нашем списке, кто не отдалил, а приблизил сроки сдачи арены. 24 апреля 2014 года он сказал, что стадионом можно будет пользоваться уже в мае 2016-го.

«Мы планируем открыть его раньше, по просьбе Минспорта график будет пересмотрен на май месяц», — уточнил Оганесян.