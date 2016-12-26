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26 декабря 2016, 19:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Рогич: Раньше тренером вратарей «Зенита» был голландец — странный и холодный тип

Тренер вратарей «Зенита» Томислав Рогич рассказал о приходе в клуб и назвал своего предшественника Вила Корта «странным типом».

«Когда Мирча Луческу подписал контракт с “Зенитом”, он взял с собой трёх помощников, которые работают с ним в течение 12 лет. Он хотел немедленно привести с собой и меня, но в тот момент это не представлялось возможным, потому что тренер вратарей Михаил Бирюков трудился в клубе в течение многих лет. Тем не менее Луческу хотел привести меня любой ценой, и он сделал это. Я пришёл в клуб в середине июля, прямо перед матчем за Суперкубок с ЦСКА.

В “Зените” меня приняли хорошо, хотя изначально были незначительные проблемы. До меня тренером вратарей был один голландец — очень странный и холодный тип. А вот с Михаилом Бирюковым у нас отличные отношения — мы дополняем друг друга. Все приняли мой стиль работы, результаты хорошие — постепенно работать становится всё легче», — цитирует Рогича хорватское издание Zadarski list.

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