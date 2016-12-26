«Когда Мирча Луческу подписал контракт с “Зенитом”, он взял с собой трёх помощников, которые работают с ним в течение 12 лет. Он хотел немедленно привести с собой и меня, но в тот момент это не представлялось возможным, потому что тренер вратарей Михаил Бирюков трудился в клубе в течение многих лет. Тем не менее Луческу хотел привести меня любой ценой, и он сделал это. Я пришёл в клуб в середине июля, прямо перед матчем за Суперкубок с ЦСКА.



В “Зените” меня приняли хорошо, хотя изначально были незначительные проблемы. До меня тренером вратарей был один голландец — очень странный и холодный тип. А вот с Михаилом Бирюковым у нас отличные отношения — мы дополняем друг друга. Все приняли мой стиль работы, результаты хорошие — постепенно работать становится всё легче», — цитирует Рогича хорватское издание Zadarski list.