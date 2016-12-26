Полузащитник «Терека» Торже подтвердил, что может вернуться в Румынию

Ранее сообщалось, что главный тренер румынского клуба Адриан Муту провёл с 27-летним футболистом переговоры о его возвращении в команду.



«В первую очередь я хочу понять, чего хотят оба клуба, а они должны выслушать мою точку зрения», — цитирует Торже Ziare.



Сообщается, что «Терек» потребует за румынского футболиста не менее € 1,2 млн. В нынешнем сезоне РФПЛ Торже провёл за грозненскую команду пять матчей, отыграв в общей сложности лишь 195 минут.