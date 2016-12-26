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26 декабря 2016, 19:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полузащитник «Терека» Торже подтвердил, что может вернуться в Румынию

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже подтвердил, что может вернуться в бухарестское «Динамо», за которое выступал с 2008 до 2011 год.

Ранее сообщалось, что главный тренер румынского клуба Адриан Муту провёл с 27-летним футболистом переговоры о его возвращении в команду.

«В первую очередь я хочу понять, чего хотят оба клуба, а они должны выслушать мою точку зрения», — цитирует Торже Ziare.

Сообщается, что «Терек» потребует за румынского футболиста не менее € 1,2 млн. В нынешнем сезоне РФПЛ Торже провёл за грозненскую команду пять матчей, отыграв в общей сложности лишь 195 минут.

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