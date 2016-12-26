Сесар Навас ведет переговоры о переходе из «Ростова» в «Осасуну»
Защитник «Рубина» Сесар Навас может покинуть «Ростов» и перейти в «Осасуну». Об этом сообщают испанские СМИ.
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Как информирует Diario de Navarra, «Осасуна» ведет переговоры о переходе игрока уже зимой. С представителями «Ростова» общается спортивный директор памплонцев Петар Васильевич, который ведет переговоры и лично с Навасом. Сам игрок хотел бы вернуться в Испанию.
В текущем сезоне 36-летний Сесар Навас провел 22 матча за «Ростов» и забил один мяч при двух голевых передачах.
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