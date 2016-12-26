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26 декабря 2016, 19:19 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Сесар Навас ведет переговоры о переходе из «Ростова» в «Осасуну»

Защитник «Рубина» Сесар Навас может покинуть «Ростов» и перейти в «Осасуну». Об этом сообщают испанские СМИ.

Защитник Рубина <span class=error>Сесар</span> <span class=error>Навас</span> может покинуть Ростов и перейти в <span class=error>Осасуну</span>. Об этом сообщают испанские СМИ. Увеличить
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Как информирует Diario de Navarra, «Осасуна» ведет переговоры о переходе игрока уже зимой. С представителями «Ростова» общается спортивный директор памплонцев Петар Васильевич, который ведет переговоры и лично с Навасом. Сам игрок хотел бы вернуться в Испанию.

В текущем сезоне 36-летний Сесар Навас провел 22 матча за «Ростов» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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