«Спартак» сделал предложение «Интеру» по Йоветичу
Нападающий «Интера» Стеван Йоветич может продолжить карьеру в России.
В услугах черногорца заинтересован «Спартак». Руководство
«Спартак» готов заплатить за 27-летнего футболиста € 15 млн. Самому Йоветичу
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Стеван Йоветич принял участие в 5 матчах, проведя на поле всего 67 минут. В «Интере» черногорец играет с января 2017 года, куда за € 13,5 млн перебрался из «Манчестер Сити».
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