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26 декабря 2016, 17:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» сделал предложение «Интеру» по Йоветичу

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич может продолжить карьеру в России.

В услугах черногорца заинтересован «Спартак». Руководство красно-белых уже сделало нерадзурри предложение. Об этом пишет ITASportPress.

«Спартак» готов заплатить за 27-летнего футболиста € 15 млн. Самому Йоветичу красно-белые будут платить € 3,5 млн в год.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Стеван Йоветич принял участие в 5 матчах, проведя на поле всего 67 минут. В «Интере» черногорец играет с января 2017 года, куда за € 13,5 млн перебрался из «Манчестер Сити».

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