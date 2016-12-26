«Спартак» сделал предложение «Интеру» по Йоветичу

В услугах черногорца заинтересован «Спартак». Руководство красно-белых уже сделало нерадзурри предложение. Об этом пишет ITASportPress.



«Спартак» готов заплатить за 27-летнего футболиста € 15 млн. Самому Йоветичу красно-белые будут платить € 3,5 млн в год.



В нынешнем сезоне итальянской Серии А Стеван Йоветич принял участие в 5 матчах, проведя на поле всего 67 минут. В «Интере» черногорец играет с января 2017 года, куда за € 13,5 млн перебрался из «Манчестер Сити».