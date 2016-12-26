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26 декабря 2016, 16:41 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Рубин» продлил контракт с М’Вила

«Рубин» продлил контракт с полузащитником Янном М’Вила, сообщает «Реальное время».

По данным издания, новое соглашение с французским хавбеком рассчитано на 3,5 года.

«Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном, наконец, успешно завершились, — сказал генеральный директор “Рубина” Ильгиз Фахриев. — М’Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на 3,5 года».

Предыдущий контракт игрока действовал до января 2017 года.

Рубин
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