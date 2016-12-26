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26 декабря 2016, 16:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Самодин покинул «Томь»

Нападающий Сергей Самодин стал седьмым игроком, покинувшим «Томь» в декабре. Об этом сообщает «Sportbox».

30-летний форвард, сыгравший в нынешнем чемпионате России 12 матчей (один гол), разорвал контракт с клубом через палату по разрешениям споров. Об этом сообщил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.

Напомним, что ранее с сибирской командой расстались Антон Коченков, вернувшийся в «Локомотив», Давид Яблонски, Александр Жиров, Максим Тишкин, Лукаш Дроппа и перешедший в АЕК Огнен Враньеш.

Томь
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