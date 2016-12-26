Самодин покинул «Томь»
Нападающий Сергей Самодин стал седьмым игроком, покинувшим «Томь» в декабре. Об этом сообщает «Sportbox».
30-летний форвард, сыгравший в нынешнем чемпионате России 12 матчей (один гол), разорвал контракт с клубом через палату по разрешениям споров. Об этом сообщил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.
Напомним, что ранее с сибирской командой расстались Антон Коченков, вернувшийся в «Локомотив», Давид Яблонски, Александр Жиров, Максим Тишкин, Лукаш Дроппа и перешедший в АЕК Огнен Враньеш.
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