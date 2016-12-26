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26 декабря 2016, 16:36 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Зенит» сделает все возможное, чтобы оставить «Спартак» без чемпионства — Джорджевич

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Футболисты «Зенита» сделают все возможное, чтобы московский «Спартак» не стал победителем чемпионата России в текущем сезоне, заявил черногорский нападающий санкт-петербургской команды Лука Джорджевич.

После 17 туров «Спартак» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, на 5 баллов опережая идущий вторым «Зенит». В настоящий момент команды ушли на зимнюю паузу, сезон возобновится в марте 2017 года.

«Чемпионат стоит в приоритете. Тем не менее мы в незавидном положении. “Спартак” в хорошей форме и имеет шансы выиграть чемпионат спустя 15 лет, но мы сделаем все возможное, чтобы они еще подождали», — сказал Джорджевич, слова которого приводит cdm.me.

Черногорец отметил главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу, который предоставил ему шанс играть в основном составе клуба. «Честно говоря, шанс, который дал мне Луческу, самый большой в моей карьере. Кроме того, я приобрел опыт. Большое дело, когда такой клуб, как «Зенит», верит в вас. Я очень рад быть частью этого клуба и не дождусь того, чтобы сделать еще один шаг вперед и стать основным игроком «Зенита», — заявил он.

Джорджевич признался, что ему очень нравится Санкт-Петербург, в котором базируется «Зенит». «Санкт-Петербург является одним из самых красивых городов мира. Я его очень сильно люблю, и у меня много счастливых воспоминаний о городе. У Петербурга есть много интересных мест, так что я получаю удовольствие от этого», — сказал форвард.

В текущем сезоне 22-летний Джорджевич, перебравшийся в «Зенит» в 2012 году, провел 16 игр в составе «сине-бело-голубых» и забил 3 мяча.

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