«Спартак» и «Амкар» согласовали трансфер Джикии
По информации «СЭ», «Амкар» и «Спартак» согласовали трансфер защитника Георгия Джикии.
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Клубы договорились по сумме отступных (она в итоге составит около 150 миллионов рублей), а игрок согласовал контракт сроком на 4,5 года. В текущем чемпионате 23-летний Джикия провел за «Амкар» 16 матчей, забил 1 гол.
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