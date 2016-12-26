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26 декабря 2016, 16:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» и «Амкар» согласовали трансфер Джикии

По информации «СЭ», «Амкар» и «Спартак» согласовали трансфер защитника Георгия Джикии.

Спартак и Амкар согласовали трансфер Джикии - Фото Увеличить
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Клубы договорились по сумме отступных (она в итоге составит около 150 миллионов рублей), а игрок согласовал контракт сроком на 4,5 года. В текущем чемпионате 23-летний Джикия провел за «Амкар» 16 матчей, забил 1 гол.

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