Эммануэль Эменике достиг договоренности о переходе в «Спартак»?

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Московский «Спартак» слишком долго не мог вырваться в лидеры чемпионата России, а его президент Леонид Федун слишком долго выслушивал претензии в свой адрес по поводу и без от болельщиков и специалистов, чтобы пустить на самотек дела в клубе в тот момент, когда красно-белые возглавляют турнирную таблицу. По итогам первого круга такое случалось последний раз аж в 2001 году, то есть за несколько лет до прихода в команду вице-президента «Лукойла».

Поэтому сейчас, когда на зимний перерыв красно-белые ушли с отрывом от ближайшего преследователя питерского «Зенита» в пять очков, в истории клуба наступила одна из самых масштабных трансферных кампаний. Список футболистов, которые оказались в сфере интересов красно-белых по сведениям СМИ, настолько огромен, что на эту тему можно было бы написать отдельную книгу. Но она утратит актуальность еще до того, как будет опубликована, так как большая часть информации останется на уровне слухов.

Нет никакого смысла гадать на кофейной гуще, кто из заявленных новичков реально пополнит состав команды, кто от поездки в Москву откажется, а кто и вовсе никогда не услышит об интересе к нему в далекой холодной Москве. Посему остановимся на двух персонах, чей переход предновогодним понедельничным днем видится наиболее вероятным, нападающих Эммануэле Эменике и Луисе Адриано.

29-летний форвард «Фенербахче» Эменике болельщикам «Спартака» знаком отлично. Он уже играл за красно-белых в 2011—2013 годах. И тогда он проявил себя с самой лучшей стороны.

Вообще усидчивым нигерийского нападающего не назовешь. В его послужном списке значатся «Дельта Форс» (Нигерия), «Блэк Эсес», «Кейптаун» (оба — ЮАР), турецкие «Карабюкспор» и «Фенербахче», а также английский «Вест Хэм» и катарский «Аль-Айн». Причем «Фенербахче» он покидал уже трижды. И в первый раз именно ради «Спартака».

В красно-белой майке Эменике выходил на поле в 51 матче и забил за это время 24 мяча и отдал восемь результативных передач. Между прочим, именно в составе москвичей он сыграл все свои матчи в Лиге чемпионов. И оставил в них о себе хорошую память — не каждому удается в четырех матчах ЛЧ забить два мяча и сделать две голевые передачи.

В «Фенербахче» статистика нигерийского нападающего куда более скромна — те же 24 гола, но в 86 встречах.

Был в его богатой на переезды карьере и английский «Вест Хэм». Минувшей весной он провел в составе английского клуба 19 матчей и отличился четырежды, причем на АПЛ пришлись 13 «холостых» игры, а все четыре мяча — на Кубок Англии.

Летом 2016 года он вернулся в стан «канареек», однако не сошелся взглядами с главным тренером Диком Адвокатом, в результате чего голландец даже отстранил нападающего (на пару с защитником Грегори ван дер Вилом) от работы с первой командой.

«Вы знаете, что в каждом клубе есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. Они действуют для всех сотрудников: игроки, тренерский штаб, другие сотрудники клуба. Каждый человек должен подчиняться этим правилам. Но они думали, что могут продолжать жить по своим правилам. Мне это не нравится», — цитирует Адвоката пресс-служба клуба.

Ответ форварда последовал незамедлительно:

«Я в «Фенербахче» будто заключенный. Я всегда полностью отдаю себя своим командам. Так было и в «Спартаке», и в «Вест Хэме», и «в Аль Айне». Почему все грехи сваливают на меня?

Я не могу найти ответы на эти вопросы. При всем уважении, я не заслуживаю того, что получаю взамен, — заявил он турецким СМИ.

25 декабря нигериец с агентом прибыли в Москву на переговоры с руководством красно-белых о полугодичной аренде. При этом турки готовы отдать его бесплатно, если спартаковцы возьмут на себя все расходы по зарплате нападающего.

Также сообщается, что летом москвичи смогут выкупить контракт футболиста. Его ориентировочная стоимость составляет 3 млн. евро.

Уверенности в появлении Луиса Адриано на «Открытие Арене» пока нет, однако российские и итальянские СМИ с завидной периодичностью об этой возможности напоминают.

Его лучшие годы пришлись на период игры в донецком «Шахтере», за который он провел 265 матчей и забил 128 мячей, из которых 20 пришлись на Лигу чемпионов. Его статистика в «Милане» 36 матчей — 6 голов.