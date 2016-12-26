Эммануэль Эменике достиг договоренности о переходе в «Спартак»?
Перед открытием трансферного окна самым активным клубом российском на трансферном рынке считается московский «Спартак». Команда активно ищет нападающего в пару к Зе Луишу, и в ближайшее время, согласно сведениям, зарубежных СМИ, могут стать форварды Эммануэль Эменике из «Фенербахче» и Луис Адриано из «Милана».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Московский «Спартак» слишком долго не мог вырваться в лидеры чемпионата России, а его президент Леонид Федун слишком долго выслушивал претензии в свой адрес по поводу и без от болельщиков и специалистов, чтобы пустить на самотек дела в клубе в тот момент, когда
Поэтому сейчас, когда на зимний перерыв
Нет никакого смысла гадать на кофейной гуще, кто из заявленных новичков реально пополнит состав команды, кто от поездки в Москву откажется, а кто и вовсе никогда не услышит об интересе к нему в далекой холодной Москве. Посему остановимся на двух персонах, чей переход предновогодним понедельничным днем видится наиболее вероятным, нападающих Эммануэле Эменике и Луисе Адриано.
29-летний форвард «Фенербахче» Эменике болельщикам «Спартака» знаком отлично. Он уже играл за
Вообще усидчивым нигерийского нападающего не назовешь. В его послужном списке значатся «Дельта Форс» (Нигерия), «Блэк Эсес», «Кейптаун» (оба — ЮАР), турецкие «Карабюкспор» и «Фенербахче», а также английский «Вест Хэм» и катарский «Аль-Айн». Причем «Фенербахче» он покидал уже трижды. И в первый раз именно ради «Спартака».
В
В «Фенербахче» статистика нигерийского нападающего куда более скромна — те же 24 гола, но в 86 встречах.
Был в его богатой на переезды карьере и английский «Вест Хэм». Минувшей весной он провел в составе английского клуба 19 матчей и отличился четырежды, причем на АПЛ пришлись 13 «холостых» игры, а все четыре мяча — на Кубок Англии.
Летом 2016 года он вернулся в стан «канареек», однако не сошелся взглядами с главным тренером Диком Адвокатом, в результате чего голландец даже отстранил нападающего (на пару с защитником Грегори ван дер Вилом) от работы с первой командой.
«Вы знаете, что в каждом клубе есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. Они действуют для всех сотрудников: игроки, тренерский штаб, другие сотрудники клуба. Каждый человек должен подчиняться этим правилам. Но они думали, что могут продолжать жить по своим правилам. Мне это не нравится», — цитирует Адвоката
Ответ форварда последовал незамедлительно:
«Я в «Фенербахче» будто заключенный. Я всегда полностью отдаю себя своим командам. Так было и в «Спартаке», и в «Вест Хэме», и «в Аль Айне». Почему все грехи сваливают на меня?
Я не могу найти ответы на эти вопросы. При всем уважении, я не заслуживаю того, что получаю взамен, — заявил он турецким СМИ.
25 декабря нигериец с агентом прибыли в Москву на переговоры с руководством
Также сообщается, что летом москвичи смогут выкупить контракт футболиста. Его ориентировочная стоимость составляет 3 млн. евро.
Уверенности в появлении Луиса Адриано на «Открытие Арене» пока нет, однако российские и итальянские СМИ с завидной периодичностью об этой возможности напоминают.
Его лучшие годы пришлись на период игры в донецком «Шахтере», за который он провел 265 матчей и забил 128 мячей, из которых 20 пришлись на Лигу чемпионов. Его статистика в «Милане» 36 матчей — 6 голов.
По информации зарубежных СМИ, бразилец дал согласие на переход в «Спартак». Как сообщает Webcalcio со ссылкой на источник,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter