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26 декабря 2016, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

СМИ: «Зенит» интересуется Погребняком

Обновлено: 15:35
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Игрок «Томи» Кирилл Погребняк попал в сферу интересов «Зенита» и с большой долей вероятности отправится с командой Мирчи Луческу на первый предсезонный сбор.

В текущем сезоне 24-летний футболист, который перешел в «Томь» перед началом сезона, провел только шесть матчей в РФПЛ.
В настоящее время «Томь» замыкает турнирную таблицу РФПЛ, а у клуба серьезные финансовые проблемы.

Как сообщал «Спортфакт», восемь футболистов «Томи» — вратарь Антон Коченков, защитники Максим Тишкин, Виталий Дьяков, полузащитники Аслан Дудиев, Лукаш Дроппа, Эрик Бикфалви, Кирилл Ковальчук, форвард Сергей Самодин — официально уведомили администрацию сибирского клуба РФПЛ о своем желании расторгнуть действующие контракты. Трое из них это уже сделали официально. Враньеш будет защищать цвета греческого АЕКа.

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