СМИ: «Зенит» интересуется Погребняком

В текущем сезоне 24-летний футболист, который перешел в «Томь» перед началом сезона, провел только шесть матчей в РФПЛ.

В настоящее время «Томь» замыкает турнирную таблицу РФПЛ, а у клуба серьезные финансовые проблемы.

Как сообщал «Спортфакт», восемь футболистов «Томи» — вратарь Антон Коченков, защитники Максим Тишкин, Виталий Дьяков, полузащитники Аслан Дудиев, Лукаш Дроппа, Эрик Бикфалви, Кирилл Ковальчук, форвард Сергей Самодин — официально уведомили администрацию сибирского клуба РФПЛ о своем желании расторгнуть действующие контракты. Трое из них это уже сделали официально. Враньеш будет защищать цвета греческого АЕКа.