«Рубин» продлил контракт с М’Вила на три с половиной года

Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Ильгиз Фахриев. Срок нового соглашения с французским полузащитником составил три с половиной года. Предыдущий контракт игрока действовал до января 2017 года.



«Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном наконец успешно завершились. М’Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остаётся с нами ещё минимум на три с половиной года.



Одним из ключевых моментов стало то, что М’Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани», — цитирует Фахриева «Реальное время».