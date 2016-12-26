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26 декабря 2016, 15:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» продлил контракт с М’Вила на три с половиной года

«Рубин» продлил контракт с полузащитником клуба Яном М’Вила.

Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Ильгиз Фахриев. Срок нового соглашения с французским полузащитником составил три с половиной года. Предыдущий контракт игрока действовал до января 2017 года.

«Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном наконец успешно завершились. М’Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остаётся с нами ещё минимум на три с половиной года.

Одним из ключевых моментов стало то, что М’Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани», — цитирует Фахриева «Реальное время».

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