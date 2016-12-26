«Зенит» хочет усилить состав Роббеном, игрок желает остаться в «Баварии»
«Зенит» заинтересован в том, чтобы усилить состав полузащитником «Баварии» Арьеном Роббеном.
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Как сообщает ItaSportPress, сам голландский футболист хочет остаться в стане мюнхенской команды.
Отмечается, что вариант перехода Роббена в стан петербургского клуба возможен в случае выгодного предложения со стороны
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