«Зенит» хочет усилить состав Роббеном, игрок желает остаться в «Баварии»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает ItaSportPress, сам голландский футболист хочет остаться в стане мюнхенской команды.



Отмечается, что вариант перехода Роббена в стан петербургского клуба возможен в случае выгодного предложения со стороны сине-бело-голубых — около € 10 млн. Контракт 32-летнего футболиста с «Баварией» истекает летом 2017 года.



Ранее председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге сказал, что руководство «Баварии» планирует в ближайшее время продлить контракт с Роббеном.