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26 декабря 2016, 15:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» хочет усилить состав Роббеном, игрок желает остаться в «Баварии»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

«Зенит» заинтересован в том, чтобы усилить состав полузащитником «Баварии» Арьеном Роббеном.

Зенит заинтересован в том чтобы усилить состав полузащитником Баварии <span class=error>Арьеном</span> <span class=error>Роббеном</span>. Увеличить
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Как сообщает ItaSportPress, сам голландский футболист хочет остаться в стане мюнхенской команды.

Отмечается, что вариант перехода Роббена в стан петербургского клуба возможен в случае выгодного предложения со стороны сине-бело-голубых — около € 10 млн. Контракт 32-летнего футболиста с «Баварией» истекает летом 2017 года.

Ранее председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге сказал, что руководство «Баварии» планирует в ближайшее время продлить контракт с Роббеном.

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