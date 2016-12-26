Кирилл Комбаров станет игроком тульского «Арсенала»

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Кирилл Комбаров перешел в «Томь» из «Спартака» прошлым летом. Футболист сразу стал игроком основного состава, более того был избран капитаном сибиряков. Но сложная финансовая ситуация в «Томи» вынудила Комбарова расторгнуть контракт с клубом.

Кирилл Комбаров — не единственный футболист, покидающий «Томь» нынешней зимой. Целый ряд игроков основы близок к тому чтобы расторгнуть контракты.