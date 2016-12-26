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26 декабря 2016, 15:16 | Футбол: Премьер-лига | «Вести.Ру»

Кирилл Комбаров станет игроком тульского «Арсенала»

Обновлено: 15:35
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Полузащитник «Томи» Кирилл Комбаров продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Брат-близнец спартаковца Дмитрия Комбарова присоединится к тулякам в январе.

Полузащитник Томи Кирилл <span class=error>Комбаров</span> продолжит карьеру в тульском Арсенале. <nobr>Брат-близнец</nobr> спартаковца Дмитрия <span class=error>Комбарова</span> присоединится к <span class=error>тулякам</span> в январе. Увеличить
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Кирилл Комбаров перешел в «Томь» из «Спартака» прошлым летом. Футболист сразу стал игроком основного состава, более того был избран капитаном сибиряков. Но сложная финансовая ситуация в «Томи» вынудила Комбарова расторгнуть контракт с клубом.

Кирилл Комбаров — не единственный футболист, покидающий «Томь» нынешней зимой. Целый ряд игроков основы близок к тому чтобы расторгнуть контракты.

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