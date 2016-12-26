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26 декабря 2016, 13:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В «Ростове» не подтвердили желание Полоза покинуть клуб

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой нападающий ростовского клуба Дмитрий Полоз может покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

<nobr>Пресс-атташе</nobr> Ростова Иван Бодылевский прокомментировал информацию некоторых СМИ согласно которой нападающий ростовского клуба Дмитрий Полоз может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Увеличить
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Контракт 25-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2017 года.

«Полоз летом покинет «Ростов»? Не знаю откуда берётся эта информация. Ни разу не слышал от Полоза, что он не хочет играть за «Ростов», — сказал Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

В текущем сезоне Полоз провёл в РФПЛ 14 матчей и забил четыре гола.

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