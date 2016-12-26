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26 декабря 2016, 12:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Московский «Спартак» интересуется футболистом итальянского клуба «Сассуоло»

Обновлено: 13:22
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Московский «Спартак» нацелился на трансфер защитника итальянского клуба «Сассуоло» Франческо Ачерби, сообщает itasportpress.it.

Срок действия контракта игрока истекает в 2018 году, что может скорректировать трансферные расходы. По данным СМИ, 28-летним защитником также интересуется действующий чемпион Англии «Лестер». При этом, как предполагает издание, «Спартаку» может помочь участие в сделке спортивного директора «Сассуоло» Джованни Росси, в работе которого заинтересован главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера. Ранее сообщалось, что «Спартак» уже провел переговоры с Росси.

В текущем сезоне Ачерби принял участие в 28 матчах «Сассуоло» в различных турнирах, в которых отметился тремя голами. В сборной Италии он дебютировал в 2015 году в товарищеской игре против команды Албании, всего за национальную команду Ачерби провел два матча.

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