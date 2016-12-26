Московский «Спартак» интересуется футболистом итальянского клуба «Сассуоло»

Срок действия контракта игрока истекает в 2018 году, что может скорректировать трансферные расходы. По данным СМИ, 28-летним защитником также интересуется действующий чемпион Англии «Лестер». При этом, как предполагает издание, «Спартаку» может помочь участие в сделке спортивного директора «Сассуоло» Джованни Росси, в работе которого заинтересован главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера. Ранее сообщалось, что «Спартак» уже провел переговоры с Росси.

В текущем сезоне Ачерби принял участие в 28 матчах «Сассуоло» в различных турнирах, в которых отметился тремя голами. В сборной Италии он дебютировал в 2015 году в товарищеской игре против команды Албании, всего за национальную команду Ачерби провел два матча.