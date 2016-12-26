Генподрядчик и власти Петребурга ждут подписания акта о сдаче «Зенит-Арены»

«Мы ожидаем, что Ростехнадзор выдаст сегодня заключение о соответствии проекта, на основании которого можно будет подписать акт о вводе объекта в эксплуатацию», — сообщила собеседница агентства.

Как сообщили в Смольном, до конца года акт должен быть подписан, после чего начнется оформление стадиона в собственность города, а затем — передача управляющей компании.

Генподрядчик строительства компания «Метрострой» подтверждает, что подписание акта ожидается 26 декабря.