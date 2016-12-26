Генподрядчик и власти Петребурга ждут подписания акта о сдаче «Зенит-Арены»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга ожидают заключение о соответствии футбольного стадиона на Крестовском острове в течение понедельника. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего стройку.
«Мы ожидаем, что Ростехнадзор выдаст сегодня заключение о соответствии проекта, на основании которого можно будет подписать акт о вводе объекта в эксплуатацию», — сообщила собеседница агентства.
Как сообщили в Смольном, до конца года акт должен быть подписан, после чего начнется оформление стадиона в собственность города, а затем — передача управляющей компании.
Генподрядчик строительства компания «Метрострой» подтверждает, что подписание акта ожидается 26 декабря.
«У нас все работы завершены ровно в срок окончания контракта. Сегодня планируется подписание соответствующих документов. Дальше еще много работ по
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