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26 декабря 2016, 13:08 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Генподрядчик и власти Петребурга ждут подписания акта о сдаче «Зенит-Арены»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга ожидают заключение о соответствии футбольного стадиона на Крестовском острове в течение понедельника. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего стройку.

«Мы ожидаем, что Ростехнадзор выдаст сегодня заключение о соответствии проекта, на основании которого можно будет подписать акт о вводе объекта в эксплуатацию», — сообщила собеседница агентства.

Как сообщили в Смольном, до конца года акт должен быть подписан, после чего начнется оформление стадиона в собственность города, а затем — передача управляющей компании.

Генподрядчик строительства компания «Метрострой» подтверждает, что подписание акта ожидается 26 декабря.

«У нас все работы завершены ровно в срок окончания контракта. Сегодня планируется подписание соответствующих документов. Дальше еще много работ по пуску-наладке, возможно, мы их и продолжим. Официальная церемония будет проводится, как и планировалось, весной, а сегодня сдаются строительно-монтажные работы», — сказал ТАСС представитель компании.

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