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26 декабря 2016, 12:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Газизов: ФК «Уфа» не настроен расставаться с футболистами в ближайшее время

Обновлено: 13:22
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. «Уфа» будет обсуждать трансферную политику после назначения нового главного тренера, однако «настроений» расставаться с футболистами у команды нет, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов.

На прошлой неделе «Уфа» продала голкипера Андрея Лунева в санкт-петербургский «Зенит». Тогда Газизов сказал, что «политика клуба такова, что он спокойно расстается и приобретает» игроков. Ранее в СМИ появилась информация, что Сильвестр Игбун изъявил желание покинуть команду. Также сообщалось об интересе других клубов к игрокам команды.

«Официальных предложений по Дмитрию Стоцкому нет. К Сильвестру Игбуну есть интерес одной команды. Что касается его слов в прессе о желании уйти, то был сделан неправильный перевод. Такие слова он говорил про осень, после чего мы его мотивировали. Сейчас никто не хочет уходить, предпосылок к этому нет, — сказал Газизов по телефону. — Трансферы любят тишину, но настроений расставаться с кем-то у нас нет».

В ближайшие дни клуб должен назвать имя нового главного тренера на пост, ставший вакантным после ухода Виктора Ганчаренко в ЦСКА. «Для обсуждения дальнейших трансферов нужно обрести голову — назначить тренера. Тренера мы хотим и стараемся объявить 29 декабря, большего не хотелось бы говорить», — сказал Газизов.

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