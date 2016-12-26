Газизов: ФК «Уфа» не настроен расставаться с футболистами в ближайшее время
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. «Уфа» будет обсуждать трансферную политику после назначения нового главного тренера, однако «настроений» расставаться с футболистами у команды нет, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов.
На прошлой неделе «Уфа» продала голкипера Андрея Лунева в
«Официальных предложений по Дмитрию Стоцкому нет. К Сильвестру Игбуну есть интерес одной команды. Что касается его слов в прессе о желании уйти, то был сделан неправильный перевод. Такие слова он говорил про осень, после чего мы его мотивировали. Сейчас никто не хочет уходить, предпосылок к этому нет, — сказал Газизов по телефону. — Трансферы любят тишину, но настроений расставаться с
В ближайшие дни клуб должен назвать имя нового главного тренера на пост, ставший вакантным после ухода Виктора Ганчаренко в ЦСКА. «Для обсуждения дальнейших трансферов нужно обрести голову — назначить тренера. Тренера мы хотим и стараемся объявить 29 декабря, большего не хотелось бы говорить», — сказал Газизов.
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