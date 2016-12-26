Газизов: ФК «Уфа» не настроен расставаться с футболистами в ближайшее время

На прошлой неделе «Уфа» продала голкипера Андрея Лунева в санкт-петербургский «Зенит». Тогда Газизов сказал, что «политика клуба такова, что он спокойно расстается и приобретает» игроков. Ранее в СМИ появилась информация, что Сильвестр Игбун изъявил желание покинуть команду. Также сообщалось об интересе других клубов к игрокам команды.

«Официальных предложений по Дмитрию Стоцкому нет. К Сильвестру Игбуну есть интерес одной команды. Что касается его слов в прессе о желании уйти, то был сделан неправильный перевод. Такие слова он говорил про осень, после чего мы его мотивировали. Сейчас никто не хочет уходить, предпосылок к этому нет, — сказал Газизов по телефону. — Трансферы любят тишину, но настроений расставаться с кем-то у нас нет».

В ближайшие дни клуб должен назвать имя нового главного тренера на пост, ставший вакантным после ухода Виктора Ганчаренко в ЦСКА. «Для обсуждения дальнейших трансферов нужно обрести голову — назначить тренера. Тренера мы хотим и стараемся объявить 29 декабря, большего не хотелось бы говорить», — сказал Газизов.