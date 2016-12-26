Семак в «Уфе»: 2,5 года контракта и семья рядом

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Встреча с президентами.

Мы в этот раз будем скупы на оценки (оценивать попросту нечего), но по возможности информативны. Это на нынешнем этапе самое важное. Официальные комментарии клуб, где Сергей Семак скоро станет главным тренером, даст только после того, как все случится. Пока же — пауза. Она понятна и оправдана. Да и ждать — недолго.

Новый поворот карьеры Семака — Секрет Полишинеля нашего футбола, но де-юре 40-летний тренер сегодня ассистент Мирчи Луческу в «Зените». «Спортфакт» первым сообщил о новом поворотев карьере легенды ЦСКА и капитане золотого состава «Рубина».

Не изменяя себе, тоже первыми, мы попытаемся заглянуть в уфимское завтра Семака.

Де-юре Сергей Богданович будет назначен главным тренером «Уфы» до новогодних каникул. Ориентировочная дата перехода одного из самых ярких российских футболистов в новый для него статус — 29 или 30 декабря. Семака и руководство клуба-тезки столицы Башкирии в один из этих дней примет президент республики Рустэм Хамитов. Будет хороший, но серьезный разговор. Попечитель клуба, его топ-менеджмент во главе с президентом клуба Маратом Магадеевым (он зампред в правительстве республики) и новый тренер обсудят нюансы сотрудничества. Если нужно — подпишут документы, хотя это вопрос скорее технический, на словах все обговорено и решено. Затем, когда глава региона даст «добро» Семаку на работу, клуб объявит о назначении официально.

Мост в Неву.

Для «Уфы» Семак — мостик в Санкт-Петербург. Там, на берегах Невы базируется один из самых ярких, популярных и обсуждаемых Россией спортивных клубов страны. Сотрудничество с ним, успешным и богатым, может принести «Уфе» если не быстрые дивиденды, то определенно новые возможности. Например, спарринги на сборах и в паузах календаря РФПЛ, возможно — новых игроков.

По факту это сотрудничество уже началось. В пятницу, 23 декабря, «Зенит» приобрел у ФК «Уфа» права на голкипера Андрея Лунева. Общая сумма сделки — 4 миллиона евро, контракт с игроком подписан на 4,5 года.

Кем заменит Семак вратаря — пока не знаем. Выбор у клуба есть, и, по нашим данным, он не банальный. Это и Егор Бабурин, заявленный на Лигу Европы, но игравший в ФНЛ за вторую команду клуба, и менее очевидные кандидаты из команд ФНЛ и РФПЛ. По ним клуб ведет сегодня работу, но ситуация меняется буквально каждый день, а потому информация может запросто оказаться уже устаревшей или попросту недостоверной (люди поговорили — ничего в итоге не решили, в результате пауза или «отбой»).

Кубковая история.

Первый сбор новый клуб Семака запланировал на Кипре. Команда должна собраться в середине января в Москве, там планируется провести медосмотр. Даты сборов и начала работы определит новый главный тренер.

В Башкирии Семак получает сразу два вызова — профессиональный и турнирный. В первой половине сезона-2016/17 с командой Уфы работал белорус Виктор Гончаренко. Под его руководством «Уфа» вышла в ¼ финала Кубка России. Соперником уфимцев в этом матче будет «Анжи». Игра состоится 1 марта в столице Башкирии. Победителя этой пары в полуфинале ждет соперник из пары «Локомотив» — «Тосно». В другой половине турнирной сетки Кубка матчи четвертьфиналов пройдут 2 марта, в них сыграют «Урал» — «Краснодар» и «Рубин» — «Сибирь». «Уфа», конечно, ни разу не фаворит в этой компании, но шанс добраться до титульного матча (его должны принять обновленные к Кубку конфедераций «Лужники») у Семака и его парней есть, и он не призрачный. Тем любопытнее будет смотреть на зимнюю работу «Уфы».

Для самого Семака это шанс продолжить свою личную кубковую историю. Она небанальна. В качестве игрока Сергей выиграл Кубок России с ЦСКА и Кубок Франции с «ПСЖ». В Суперкубке России он побеждал с «Рубином», «Зенитом», ЦСКА. Итого: 5 кубковых побед с 4 клубами двух стран! Редкое достижение, правда? Ремарка: 5-кратным чемпионом России Сергей Богданович стал с тремя командами.

Семеро и Анна.

Теперь — о быте. Это важнейший момент, когда мы говорим о Сергее Семаке. У него большая семья, такие сегодня редкость. Так вот в Уфу Сергей Богданович приедет вместе со своими близкими. В Санк-Петербурге супруга и дети останутся максимум до мая, а потом уедут туда, где работает отец и муж. И тут есть нюанс. Важнейший!

Вместе с супругой Анной Сергей Богданович воспитывает семерых детей — трое мальчиков, четыре девочки. Есть еще взрослый сын Илья от первого брака, но этот парень приезжает к отцу только в гости. Без семьи Семаку некомфортно, даже очень.

В Уфе в курсе ситуации, уделяя этому моменту максимум внимания. Башкирский клуб весной снимет для семьи Семака коттедж в пригороде столицы республики и поможет летом 2017-го выбрать новую школу детям. Не все семеро уже сидят за партами, но четверо детей Сергея Богдановича точно школьники.

Рожденная буквально в день матча с «Барселоной» (0:0 4 ноября 2009-го в Казани) Варвара в школу наверняка уже собирается. Проблемой тут выглядит только будущее Семёна Семака. Этот парень сегодня занимается футболом в академии «Зенита», а в Уфе пока просто нет детских футбольных центров такого уровня. Но и тут — решат, можно не сомневаться.

Контракт Семака с ФК «Уфа», по нашим данным, будет рассчитан на 2,5 сезона с возможностью продления летом 2019-го договора еще на 2 года. Вместе с собой в Башкирию 40-летний тренер привезет ассистента. Его имя нам пока неизвестно.