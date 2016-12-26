«Краснодар» и «Рубин» заинтересованы в услугах игрока «Уфы» Стоцкого
Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий в феврале может сменить клуб, а в услугах 27-летнего уроженца Калининграда заинтересованы два клуба РФПЛ.
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Главный претендент на Стоцкого — ФК «Краснодар». После травмы Сергея Петрова в южной команде
Эту проблему в Краснодаре решили, купив у венгерского «Ференцвароша» 22-летнего защитника сборной Эквадора Кристиана Рамиреса. В качестве сменщика эквадорца и россяинина в «обойму» команды «Краснодар» рассматривает кандидатуру 27-летнего Стоцкого. Он может играть в обороне, инсайда и опорного хавбека. «Краснодар» уже сделал запрос коллегам из «Уфы», но в Башкирии пока взяли паузу, посчитав предложенную сумму (750 тысяч долларов) недостаточной.
«Краснодар», по нашим данным, повышать сумму не намерен — в июне 2017-го Стоцкий станет свободным агентом.
Еще один кандидат на россиянина — ФК «Рубин». В Казани предлагают за 27-летнего игрока деньги (сумма в разы меньше, чем у «Краснодара») и трех футболистов. «Рубин» готов передать соседям права на форварда Владимира Дядюна и атакующего хавбека Алишера Джалилова, отдав в аренду с правом выкупа центрального защитника Эмиля Бергстрема. Эта сделка выглядит интересной для клубов, но в Уфе по причинам, не имеющим прямого отношения к футболу, без восторга относятся к работе с соседями и конкурентами.
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