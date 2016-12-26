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26 декабря 2016, 8:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Трансфер футболиста ЦСКА Траоре может сорваться из-за отставки тренера «Малаги»

Обновлено: 8:16
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трансфер футболиста ЦСКА Ласины Траоре в «Малагу» может сорваться из-за отставки тренера испанского клуба Хуанде Рамоса. Об этом сообщает газета Sur.

Руководство испанского клуба не намерено приобретать игроков на позицию нападающего. Увеличить
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Ранее ТАСС сообщал, что 26-летний нападающий, права на которого принадлежат «Монако», может зимой перейти в аренду в «Малагу».

22 декабря Рамос покинул пост главного тренера испанского клуба. По данным издания, именно он был инициатором приобретения Траоре. Отмечается, что руководство команды не намерено в зимнее трансферное окно приобретать футболистов на позицию нападающего.

Траоре выступает за ЦСКА с лета 2016 года. В текущем розыгрыше чемпионата России ивуариец провел 14 матчей, в которых отметился пятью голами.

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