СМИ: Трансфер футболиста ЦСКА Траоре может сорваться из-за отставки тренера «Малаги»
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трансфер футболиста ЦСКА Ласины Траоре в «Малагу» может сорваться
из-за отставки тренера испанского клуба Хуанде Рамоса. Об этом сообщает газета Sur.
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Ранее ТАСС сообщал, что 26-летний нападающий, права на которого принадлежат «Монако», может зимой перейти в аренду в «Малагу».
22 декабря Рамос покинул пост главного тренера испанского клуба. По данным издания, именно он был инициатором приобретения Траоре. Отмечается, что руководство команды не намерено в зимнее трансферное окно приобретать футболистов на позицию нападающего.
Траоре выступает за ЦСКА с лета 2016 года. В текущем розыгрыше чемпионата России ивуариец провел 14 матчей, в которых отметился пятью голами.
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