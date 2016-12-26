Ибрагим Цаллагов: Интересен ли вариант с «Зенитом»? По-моему, это риторический вопрос
Полузащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов в интервью «СЭ» — об интересе «Зенита» и об итогах осенней части текущего чемпионата.
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СЛУХИ О «ЗЕНИТЕ» ДО МЕНЯ ДОХОДЯТ
— Правда ли, что вы переходите в «Зенит»?
— Не знаю, о чем вы говорите. Слухами, конечно, земля полнится, но подтвердить не могу.
— Только что дозвонился до главы совета директоров «Крыльев». Дмитрий Шляхтин говорит о том, что переговоры между клубами ведутся, но окончательной договоренности нет.
— Мне никто не звонил и не говорил об этом.
— Насколько вам был бы интересен вариант с «Зенитом»?
— Не люблю фантазировать. Но,
— Чувствуете себя готовым к конкуренции в таком клубе?
— Знаю, что готов в принципе к конкуренции. А в каком клубе — уже не важно. Конечно, до меня слухи о «Зените» доходят. Но это все слухи, а комментировать их правильным не считаю.
ДО СКРИПЧЕНКО ТРИ ГОДА ИГРАЛИ В ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
— В осенней части чемпионата вы сыграли все матчи без замен. Но этот отрезок сезона получился для «Крыльев» неудачным — команда закончила его на 12-м месте. Как бы вы оценили эту часть чемпионата?
— Вы все верно сказали. Начало и середину мы смазали, а концовку провели приличную.
— С чем это связываете?
— У нас произошли изменения в команде. С этим все и связано.
— Со сменой главного тренера?
— Да, именно это имел в виду.
— Что скажете о периоде работы бельгийца Франка Веркаутерена?
— Благодарен Франку, он многому нас научил. При нем мы вернулись в высшую лигу. Ничего отрицательного о тренере сказать не могу. Тем более Веркаутерен в «Крыльях» уже не работает, и говорить сейчас о нем негатив неправильно. Да и не хочется. Он со своей работой справился.
— Но
— Двумя словами не рассказать.
— Что изменил Вадим Скрипченко?
— Прежде всего кардинально он изменил игру. Раньше мы играли в другой тактике, в другой футбол. И, конечно, эти перемены как глоток свежего воздуха. Скрипченко приободрил нас, мобилизовал. Не хочу делать поспешных выводов, но результат, конечно, налицо.
— Под кардинальными переменами в игре имеете в виду переход со схемы с пятью защитниками на вариант с четырьмя?
— Конечно. До прихода Скрипченко мы три года играли больше в оборонительный футбол, рассчитывая на контратаки, что приносило свои плоды. Сейчас у нас другой футбол.
СЛЕВА В ОБОРОНЕ? МЫ ЖЕ НЕ ТРАВМАЙ, МОЖЕМ ПОДСТРОИТЬСЯ
— Перемены коснулись и вас — с позиции правого защитника перешли на место опорника.
— Это для меня не ново. Я изначально игрок центральной зоны. Вот удалось, наконец, на своей позиции выйти. Все детство учился играть именно на позиции в центре. В Самаре пришлось перестраиваться. Неплохо это сделал, и эта универсальность тоже, наверное, в плюс.
— Но вы можете сыграть и слева в обороне.
— Да, и довольно удачно там действовал, даже забивал голы.
— Но позиция требует иных навыков, в частности владения левой ногой. Как у вас с этим?
— С левой похуже, чем с правой. Но зато, играя слева, могу смещаться вправо и иметь возможность для удара. Мы же не травмай, можем всегда подстроиться.
— Ранее, в предыдущие трансферные окна, много писалось об интересе «Спартака» к вам. Как прокомментируете?
— Даже не знаю… Не перешел — значит, наверное, не было.
— Если рассуждать о сборной России — были ли контакты со штабом?
— Нет, ничего не было.
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