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26 декабря 2016, 1:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ибрагим Цаллагов: Интересен ли вариант с «Зенитом»? По-моему, это риторический вопрос

Полузащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов в интервью «СЭ» — об интересе «Зенита» и об итогах осенней части текущего чемпионата.

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СЛУХИ О «ЗЕНИТЕ» ДО МЕНЯ ДОХОДЯТ

— Правда ли, что вы переходите в «Зенит»?

— Не знаю, о чем вы говорите. Слухами, конечно, земля полнится, но подтвердить не могу.

— Только что дозвонился до главы совета директоров «Крыльев». Дмитрий Шляхтин говорит о том, что переговоры между клубами ведутся, но окончательной договоренности нет.

— Мне никто не звонил и не говорил об этом.

 — Насколько вам был бы интересен вариант с «Зенитом»?

— Не люблю фантазировать. Но, по-моему, вы задаете риторический вопрос.

 — Чувствуете себя готовым к конкуренции в таком клубе?

— Знаю, что готов в принципе к конкуренции. А в каком клубе — уже не важно. Конечно, до меня слухи о «Зените» доходят. Но это все слухи, а комментировать их правильным не считаю.

ДО СКРИПЧЕНКО ТРИ ГОДА ИГРАЛИ В ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

— В осенней части чемпионата вы сыграли все матчи без замен. Но этот отрезок сезона получился для «Крыльев» неудачным — команда закончила его на 12-м месте. Как бы вы оценили эту часть чемпионата?

— Вы все верно сказали. Начало и середину мы смазали, а концовку провели приличную.

— С чем это связываете?

— У нас произошли изменения в команде. С этим все и связано.

— Со сменой главного тренера?

— Да, именно это имел в виду.

 — Что скажете о периоде работы бельгийца Франка Веркаутерена?

— Благодарен Франку, он многому нас научил. При нем мы вернулись в высшую лигу. Ничего отрицательного о тренере сказать не могу. Тем более Веркаутерен в «Крыльях» уже не работает, и говорить сейчас о нем негатив неправильно. Да и не хочется. Он со своей работой справился.

 — Но что-то в начале сезона явно сломалось. Что именно?

— Двумя словами не рассказать. Какое-то звено в командном организме выпало и по цепочке пошло все остальное.

— Что изменил Вадим Скрипченко?

— Прежде всего кардинально он изменил игру. Раньше мы играли в другой тактике, в другой футбол. И, конечно, эти перемены как глоток свежего воздуха. Скрипченко приободрил нас, мобилизовал. Не хочу делать поспешных выводов, но результат, конечно, налицо.

 — Под кардинальными переменами в игре имеете в виду переход со схемы с пятью защитниками на вариант с четырьмя?

— Конечно. До прихода Скрипченко мы три года играли больше в оборонительный футбол, рассчитывая на контратаки, что приносило свои плоды. Сейчас у нас другой футбол.

СЛЕВА В ОБОРОНЕ? МЫ ЖЕ НЕ ТРАВМАЙ, МОЖЕМ ПОДСТРОИТЬСЯ

— Перемены коснулись и вас — с позиции правого защитника перешли на место опорника.

— Это для меня не ново. Я изначально игрок центральной зоны. Вот удалось, наконец, на своей позиции выйти. Все детство учился играть именно на позиции в центре. В Самаре пришлось перестраиваться. Неплохо это сделал, и эта универсальность тоже, наверное, в плюс.

 — Но вы можете сыграть и слева в обороне.

— Да, и довольно удачно там действовал, даже забивал голы.

 — Но позиция требует иных навыков, в частности владения левой ногой. Как у вас с этим?

— С левой похуже, чем с правой. Но зато, играя слева, могу смещаться вправо и иметь возможность для удара. Мы же не травмай, можем всегда подстроиться.

 — Ранее, в предыдущие трансферные окна, много писалось об интересе «Спартака» к вам. Как прокомментируете?

— Даже не знаю… Не перешел — значит, наверное, не было.

— Если рассуждать о сборной России — были ли контакты со штабом?

— Нет, ничего не было.

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