Защитник «Амкара» Георгий Джикия, по информации «СЭ», в субботу прошел медосмотр в «Спартаке», а на следующей неделе с большой долей вероятности официально перейдет к красно-белым. Контракт будет подписан на 4,5 года, а сумма трансфера составит, по нашим данным, 150 миллионов рублей. Возможно, именно по трансферу Джикии москвичи договорятся еще в декабре.

Сам футболист, впрочем, утверждает, что медосмотр прошел по собственной инициативе.

— Просто решил посмотреть свое здоровье, — сказал Джикия. — Лично для себя.

— Слухи вас отправляют то в «Зенит», то в «Спартак», то в «Рубин». Как на самом деле?

— Никак.

— Остаетесь в Перми?

— Пока я игрок «Амкара».

— Что вам известно о предложениях?

— Никакими данными не владею. Во вторник еду встречаться.

— С вашим представителем?

— Да, с Вадимом Шпиневым. (Сергей ЕГОРОВ).