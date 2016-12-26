Георгий Джикия: Медосмотр? Просто решил посмотреть свое здоровье — лично для себя
Защитник «Амкара» Георгий Джикия утверждает, что медосмотр прошел по собственной инициативе.
Защитник «Амкара» Георгий Джикия, по информации «СЭ», в субботу прошел медосмотр в «Спартаке», а на следующей неделе с большой долей вероятности официально перейдет к
Сам футболист, впрочем, утверждает, что медосмотр прошел по собственной инициативе.
— Просто решил посмотреть свое здоровье, — сказал Джикия. — Лично для себя.
— Слухи вас отправляют то в «Зенит», то в «Спартак», то в «Рубин». Как на самом деле?
— Никак.
— Остаетесь в Перми?
— Пока я игрок «Амкара».
— Что вам известно о предложениях?
— Никакими данными не владею. Во вторник еду встречаться.
— С вашим представителем?
— Да, с Вадимом Шпиневым. (Сергей ЕГОРОВ).
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