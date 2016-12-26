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26 декабря 2016, 0:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Лацио» готов продать Маурисио «Спартаку» за € 2 млн

Защитник «Спартака» дос Сантос Маурисио Насименто, права на которого принадлежат «Лацио», может перейти в московский клуб на постоянной основе.

Римляне готовы продать 28-летнего футболиста красно-белым примерно за € 2 млн, утверждает Сittaceleste.

По данным источника, «Спартак» заинтересован в выкупе трансфера Маурисио. При этом 20% вырученной суммы римляне должны будут отдать «Спортингу».

В этом сезоне РФПЛ Маурисио провёл 8 матчей (7 — с первых минут), забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.

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