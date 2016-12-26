«Лацио» готов продать Маурисио «Спартаку» за € 2 млн
Защитник «Спартака» дос Сантос Маурисио Насименто, права на которого принадлежат «Лацио», может перейти в московский клуб на постоянной основе.
Римляне готовы продать 28-летнего футболиста
По данным источника, «Спартак» заинтересован в выкупе трансфера Маурисио. При этом 20% вырученной суммы римляне должны будут отдать «Спортингу».
В этом сезоне РФПЛ Маурисио провёл 8 матчей (7 — с первых минут), забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.
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