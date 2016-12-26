«Лацио» готов продать Маурисио «Спартаку» за € 2 млн

Римляне готовы продать 28-летнего футболиста красно-белым примерно за € 2 млн, утверждает Сittaceleste.



По данным источника, «Спартак» заинтересован в выкупе трансфера Маурисио. При этом 20% вырученной суммы римляне должны будут отдать «Спортингу».



В этом сезоне РФПЛ Маурисио провёл 8 матчей (7 — с первых минут), забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.