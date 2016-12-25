Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28253261/
25 декабря 2016, 23:45 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Миллер посчитал «Зенит» самым любимым в России клубом

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал санкт-петербургский «Зенит» самым любимым клубом России. Его слова приводит официальный сайт команды.

Глава <span class=error>Газпрома</span> Алексей <span class=error>Миллер</span> назвал <nobr>санкт-петербургский</nobr> Зенит самым любимым клубом России. Говоря о достижениях Зенита в последние 10 лет он отметил что клуб выиграл все национальные трофеи и европейские кроме кубка Лиги чемпионов. Он подчеркнул что клуб способен развиваться без финансирования <span class=error>Газпрома</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Говоря о достижениях «Зенита» в последние 10 лет, он отметил, что клуб «выиграл все национальные трофеи и европейские, кроме кубка Лиги чемпионов».

«И конечно же, важно то, что “Зенит” сегодня самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: “Мы болеем за команду, мы болеем за “Зенит”, мы болеем за страну”», — рассказал Миллер, подчеркнув, что клуб способен развиваться без финансирования «Газпрома».

«Мы создали основу и базис для дальнейшего развития клуба. Это очень важно. Клуб в текущий период времени имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и, без сомнения, это хорошая основа для дальнейшего развития», — заявил Миллер.

В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» занимает второе место. После 17 туров команда набрала 35 очков, одержав десять побед, пять раз сыграв вничью и потерпев два поражения. От лидирующего «Спартака» подопечные Мирчи Луческу отстают на пять очков.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 декабря

Россия прекратит свое существование. Мнение

В Кремле рассказали, как Путин повлиял на выборы в США

Реакция Кремля на предложение создать аналог СССР