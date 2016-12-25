Украинский журналист: «Динамо» согласно было продать Хачериди в «Зенит» за восемь миллионов евро
Журналист украинских телеканалов «Футбол ½» Игорь Бурбас рассказал о ходе переговоров «Зенита» с киевским «Динамо» по трансферу защитника Евгения Хачериди.
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«Искать утечку информации из «Динамо» в данном случае не стоит. Источник у меня со стороны «Зенита». Выдавать его не буду. Скажу лишь, что проживает в Западной Европе, ему поручено подыскивать команде Луческу центрбека. Но в
Меня изначально удивило, что «Зенит» предлагает небольшие как для уровня Хачериди 4 млн. Аргумент был следующий — игрока связывает с клубом недолгосрочный контракт. Сайт Transfermarkt лишь подтвердил, там указан полугодичный срок.
Как позже стало известно от моего источника, «Динамо» просило 10 миллионов, однако «Зенит» это не устраивало, учитывая завершение контракта. В итоге, «Динамо» согласно было отдать игрока за 8 миллионов, — цитирует Бурбаса «Футбол 24».
В текущем сезоне 29-летний Евгений Хачериди провел 32 матча за «Динамо» и забил два мяча. Ранее Евгений заявлял, что «точно не поехал бы в Россию». Его агент, в свою очередь, говорил, что у Бурбаса.
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