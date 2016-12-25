Миллер: 15 миллионов человек в России говорят: мы болеем за «Зенит»

«Самое важное — чемпионская звезда. Очень важное, что «Зенит» является единственным российским клубом, который выиграл Суперкубок УЕФА. Важное то, что «Зенит» за эти 10 лет выиграл все национальные трофеи и европейские, кроме кубка Лиги чемпионов. И конечно же, важное то, что «Зенит» сегодня самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: «Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за «Зенит», мы болеем за страну».



Радуют успехи «Зенита» на европейской арене, клуб широко известен сегодня за рубежом. В 2006 году «Зенит» в рейтинге УЕФА занимал 60-е место, за 10 лет 45 позиций вверх, и мы уже уверенно в течение трёх последних сезонов входим в 15 ведущих европейских клубов по рейтингу УЕФА, а наши конкуренты по чемпионату ЦСКА и «Спартак» далеко позади «Зенита»: ЦСКА на 49-м месте сегодня, а «Спартак» — на 100-м.

Радует, что мы продолжаем устанавливать российские рекорды на европейском уровне. Седьмой выход в весеннюю стадию розыгрыша европейского Кубка за семь последних сезонов — это действительно футбольная вершина, которая очень неприступна. Наши конкуренты в России далеко позади. Чтобы достигнуть такого результата, должны пройти годы.

Радует то, что мы создали свою детскую академию футбола. Радует, что у клуба хорошая и современная тренировочная база. Клуб за эти годы создал широкую коммерческую сеть, сеть своих собственных фирменных магазинов. Это является, без сомнения, одним из факторов того, что уровень доходов «Зенита» сейчас ежегодно около $ 85 млн в год, за 10 лет в семь раз подняли. Это значит, что клуб в течение нескольких лет живёт по принципам финансового фэйр-плей УЕФА, и это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.



При этом отношения «Газпрома» и «Зенита» в настоящее время совершенно не строятся на благотворительной основе, это не благотворительность. Мы работаем с «Зенитом» на базе договоров по оказанию коммерческих, рекламных услуг, для группы компании «Газпром» со стороны клуба «Зенита». Это чисто деловые отношения.



Финансовая составляющая на сегодняшний день для «Зенита» такова по доходам, что клуб абсолютно спокойно может существовать и развиваться и без «Газпрома». Мы создали основу и базис для дальнейшего развития клуба. Это очень важно. Клуб в текущий период имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и, без сомнения, это хорошая основа для дальнейшего развития", — заявил Миллер, ставший героем проекта «“Зенит”. Новейшая история».