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25 декабря 2016, 18:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Калиниченко: Глушаков — лучший полузащитник в РФПЛ по итогам 2016 года

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым назвал Дениса Глушакова лучшим полузащитником РФПЛ в уходящем году.

Бывший футболист Спартака Максим <span class=error>Калиниченко</span> в беседе с корреспондентом Чемпионата <span class=error>Иваном</span> Ковалёвым назвал Дениса <span class=error>Глушакова</span> лучшим полузащитником <span class=error>РФПЛ</span> в уходящем году. Увеличить
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«По моему мнению, Денис Глушаков — лучший полузащитник в российском чемпионате по итогам 2016 года. Он существенно прибавил в начале нового сезона, стал не только капитаном, но и лидером “Спартака”. Забил много решающих мячей в важнейших играх.

Лучший полузащитник и лидер клуба, занимающего первое место в чемпионате, — лучший во всём чемпионате. Всё логично», — сказал Калиниченко.

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