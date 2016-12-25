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«По моему мнению, Денис Глушаков — лучший полузащитник в российском чемпионате по итогам 2016 года. Он существенно прибавил в начале нового сезона, стал не только капитаном, но и лидером “Спартака”. Забил много решающих мячей в важнейших играх.



Лучший полузащитник и лидер клуба, занимающего первое место в чемпионате, — лучший во всём чемпионате. Всё логично», — сказал Калиниченко.