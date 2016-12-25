«Спартак» намерен выкупить права на футболиста «Лацио» Маурисио за €3 млн
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» намерен выкупить права на защитника итальянского «Лацио» Маурисио за €3 млн. Об этом сообщает портал cittaceleste.
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В настоящий момент 28-летний бразилец выступает за
Маурисио выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в разных турнирах и забил один мяч.
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