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25 декабря 2016, 16:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» намерен выкупить права на футболиста «Лацио» Маурисио за €3 млн

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» намерен выкупить права на защитника итальянского «Лацио» Маурисио за €3 млн. Об этом сообщает портал cittaceleste.

28-летний бразилец выступает за <nobr>красно-белых</nobr> на правах аренды с 2016 года. Увеличить
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В настоящий момент 28-летний бразилец выступает за красно-белых на правах аренды. Отмечается, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера доволен игрой футболиста. Если «Спартак» захочет выкупить трансфер Маурисио, то команде придется заплатить порядка €3 млн.

Маурисио выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в разных турнирах и забил один мяч.

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