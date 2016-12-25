«Спартак» намерен выкупить права на футболиста «Лацио» Маурисио за €3 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В настоящий момент 28-летний бразилец выступает за красно-белых на правах аренды. Отмечается, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера доволен игрой футболиста. Если «Спартак» захочет выкупить трансфер Маурисио, то команде придется заплатить порядка €3 млн.

Маурисио выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в разных турнирах и забил один мяч.