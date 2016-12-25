СМИ: «Трабзонспор» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе Попова
МОСКВА, 25 дек —
Р-Спорт. Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» ведет переговоры с московским «Спартаком» о трансфере болгарского полузащитника Ивелина Попова за 5−6 миллионов евро, сообщает Fanatik.com.tr.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В приглашении Попова личную заинтересованность выразил главный тренер «Трабзонспора» Эрсун Янал.
Ранее сам Попов заявил, что не планирует уходить из «Спартака» этой зимой.
В нынешнем сезоне 29-летний болгарин забил за «Спартак» 2 гола в 14 матчах. «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России, опережая на пять очков ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter