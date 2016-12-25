СМИ: «Трабзонспор» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе Попова

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В приглашении Попова личную заинтересованность выразил главный тренер «Трабзонспора» Эрсун Янал.

Ранее сам Попов заявил, что не планирует уходить из «Спартака» этой зимой.

В нынешнем сезоне 29-летний болгарин забил за «Спартак» 2 гола в 14 матчах. «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России, опережая на пять очков ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».