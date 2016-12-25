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25 декабря 2016, 10:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СМИ: «Трабзонспор» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе Попова

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт. Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» ведет переговоры с московским «Спартаком» о трансфере болгарского полузащитника Ивелина Попова за 5−6 миллионов евро, сообщает Fanatik.com.tr.

Турецкий футбольный клуб Трабзонспор ведет переговоры с московским Спартаком о трансфере болгарского полузащитника Ивелина Попова за 5−6 миллионов евро сообщает Fanatik.com.tr. Увеличить
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В приглашении Попова личную заинтересованность выразил главный тренер «Трабзонспора» Эрсун Янал.

Ранее сам Попов заявил, что не планирует уходить из «Спартака» этой зимой.

В нынешнем сезоне 29-летний болгарин забил за «Спартак» 2 гола в 14 матчах. «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России, опережая на пять очков ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».

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