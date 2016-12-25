Эменике может перейти в «Спартак» на правах аренды
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нападающий турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Эммануэль Эменике может перейти в российский «Спартак» на правах аренды. Об этом сообщает портал Milliyet.
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Отмечается, что клубы рассматривают вариант с бесплатной арендой 31-летнего нигерийца при условии, что «Спартак» будет выплачивать ему заработную плату. Контракт форварда с турецкой командой истекает в конце текущего сезона. Ранее «Фенербахче» отстранил нигерийца от работы с командой. По данным местных СМИ, тренеру не понравилось отношение Эменике к работе.
Форвард уже выступал за
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