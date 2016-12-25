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25 декабря 2016, 10:39 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СМИ: «Сан-Паулу» намерен приобрести полузащитника «Зенита» Маурисио

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт. Бразильский футбольный клуб «Сан-Паулу» намерен сделать предложение петербургскому «Зениту» о приобретении полузащитника Маурисио, сообщает Esportesmais.com.br.

Бразильский футбольный клуб Сан-Паулу намерен сделать предложение петербургскому Зениту о приобретении полузащитника Маурисио сообщает Esportesmais.com.br. Увеличить
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По информации источника, бразильский клуб сделает «Зениту» официальное предложение о трансфере Маурисио в ближайшие дни. В приобретении футболиста заинтересован лично главный тренер «Сан-Паулу» Рожерио Сени.

Маурисио перешел в «Зенит» в январе 2016 года из грозненского «Терека». В нынешнем сезоне 28-летний бразилец забил два гола в 20 матчах за петербургский клуб.

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