СМИ: «Сан-Паулу» намерен приобрести полузащитника «Зенита» Маурисио
МОСКВА, 25 дек —
Р-Спорт. Бразильский футбольный клуб «Сан-Паулу» намерен сделать предложение петербургскому «Зениту» о приобретении полузащитника Маурисио, сообщает Esportesmais.com.br.
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По информации источника, бразильский клуб сделает «Зениту» официальное предложение о трансфере Маурисио в ближайшие дни. В приобретении футболиста заинтересован лично главный тренер «Сан-Паулу» Рожерио Сени.
Маурисио перешел в «Зенит» в январе 2016 года из грозненского «Терека». В нынешнем сезоне 28-летний бразилец забил два гола в 20 матчах за петербургский клуб.
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