Рочина: Уровень жизни и футбола в России выше, чем я ожидал
Нападающий «Рубина» Рубен Рочина поделился впечатлениями от первых месяцев жизни в России.
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«Истина заключается в том, что все идет хорошо. Уровень жизни и футбола в России выше, чем я ожидал. Я хорошо адаптировался. Казань большой город, третий по численности в России. Да, есть большая разница в сравнении с Москвой и
У меня очень хорошие отношения с тренером, а вот с партнерами больше трудностей. Прежде всего это язык, потому что в команде много людей, которые не говорят по-английски», — цитирует Рочину Ideal.
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