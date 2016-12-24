Рочина: Уровень жизни и футбола в России выше, чем я ожидал

«Истина заключается в том, что все идет хорошо. Уровень жизни и футбола в России выше, чем я ожидал. Я хорошо адаптировался. Казань большой город, третий по численности в России. Да, есть большая разница в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом, но, в целом, город весьма хороший.



У меня очень хорошие отношения с тренером, а вот с партнерами больше трудностей. Прежде всего это язык, потому что в команде много людей, которые не говорят по-английски», — цитирует Рочину Ideal.