Лидер чемпионата Украины по жёлтым карточкам может продолжить карьеру в России

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23-летний Хочолава входит в сферу интересов «Амкара» и «Ростова», утверждает «Думская».



По данным источника, в переходе грузинского футболиста также заинтересован донецкий «Шахтер».



В нынешнем розыгрыше УПЛ Хочолава провел 16 матчей (все — с первых минут), в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил 10 желтых карточек и делит первое место в турнире по этому показателю.