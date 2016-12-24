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24 декабря 2016, 22:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Лидер чемпионата Украины по жёлтым карточкам может продолжить карьеру в России

Центральный защитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава близок к уходу из клуба.

Центральный защитник одесского Черноморца Давид Хочолава близок к уходу из клуба. Увеличить
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23-летний Хочолава входит в сферу интересов «Амкара» и «Ростова», утверждает «Думская».

По данным источника, в переходе грузинского футболиста также заинтересован донецкий «Шахтер».

В нынешнем розыгрыше УПЛ Хочолава провел 16 матчей (все — с первых минут), в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил 10 желтых карточек и делит первое место в турнире по этому показателю.

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