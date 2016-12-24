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24 декабря 2016, 22:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Шанхай СИПГ» готов купить Витселя за € 25 млн и предложил игроку € 12 млн в год

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может продолжить карьеру в Китае.

Полузащитник Зенита <span class=error>Аксель</span> <span class=error>Витсель</span> может продолжить карьеру в Китае. Увеличить
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Клуб экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша и бывшего форварда сине-бело-голубых Халка «Шанхай СИПГ» договорился с питерцами о переходе бельгийца за € 25 млн и теперь обсуждает с Витселем условия личного контракта, утверждает Сalciomercato.

По данным источника, китайский клуб предлагал 27-летнему футболисту € 12 млн в год, но тот ответил отказом. Стороны продолжают переговоры.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет выручить с продажи бельгийца € 10 млн. В качестве основных претендентов на полузащитника называются «Ювентус» и «Барселона».

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