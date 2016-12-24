«Шанхай СИПГ» готов купить Витселя за € 25 млн и предложил игроку € 12 млн в год

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Клуб экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша и бывшего форварда сине-бело-голубых Халка «Шанхай СИПГ» договорился с питерцами о переходе бельгийца за € 25 млн и теперь обсуждает с Витселем условия личного контракта, утверждает Сalciomercato.



По данным источника, китайский клуб предлагал 27-летнему футболисту € 12 млн в год, но тот ответил отказом. Стороны продолжают переговоры.



Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет выручить с продажи бельгийца € 10 млн. В качестве основных претендентов на полузащитника называются «Ювентус» и «Барселона».